Гол Сауля принёс «Атлетико» победу над «Эйбаром»

Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол на 69-й минуте матча забил полузащитник Сауль Ньигес, точно пробивший из-за пределов штрафной площади в дальний угол ворот гостей после передачи от защитника Диего Година.

«Атлетико» набрал 74 очка и закрепился на третьем месте в турнирной таблице испанского чемпионата. «Эйбар» (54) идёт на восьмой позиции.