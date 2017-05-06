Гол Сауля принёс «Атлетико» победу над «Эйбаром»
«Атлетико» одержал победу над «Эйбаром» в матче 36-го тура чемпионата Испании.
Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный гол на 69-й минуте матча забил полузащитник Сауль Ньигес, точно пробивший
«Атлетико» набрал 74 очка и закрепился на третьем месте в турнирной таблице испанского чемпионата. «Эйбар» (54) идёт на восьмой позиции.
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Хосе Луис Мендилибар
Голы
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Составы
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Статистика
|5
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|6
|5
|Удары в створ
|3
|6
|Угловые
|5
|6
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Давид Фернандес Борбалан (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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