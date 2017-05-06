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6 мая 2017, 19:10 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гол Сауля принёс «Атлетико» победу над «Эйбаром»

«Атлетико» одержал победу над «Эйбаром» в матче 36-го тура чемпионата Испании.

Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол на 69-й минуте матча забил полузащитник Сауль Ньигес, точно пробивший из-за пределов штрафной площади в дальний угол ворот гостей после передачи от защитника Диего Година.

«Атлетико» набрал 74 очка и закрепился на третьем месте в турнирной таблице испанского чемпионата. «Эйбар» (54) идёт на восьмой позиции.

6.05.2017 17:15 основной раунд: 36-й тур Vicente Calderon
Атлетико 1:0 Эйбар
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Диего Симеоне Хосе Луис Мендилибар
Голы
69′ Ньигес Сауль 8
Составы
Ян Облак 13
89′ 90+2′ Диего Годин 2
53′ Филипе Луис 3
Лукас Эрнандез 19
Коке 6
Ньигес Сауль 8
Габриэль Фернандес Габи 14
Томас Партей 22
46′ Николас Гайтан 23
90+4′ Хосе Санс Фернандо Торрес 9
15′ 86′ Антуан Гризманн 7
Анхель Корреа 11
80′ Янник Феррейра-Карраско 10
Кардозу Мендеш Тиагу 5
1 Йоэль
18 Анайц Арбилья 52′
20 Флориан Лежен
23 Давид Хункa
5 Гонсало Эскаланте
14 Дани Гарсия 90′
21 Санчес Хиль Педро Леон
9 Аметльер Серхио Энрич
4 Иван Рамис 59′ 43′
3 Алехандро Гальвес
8 Такаси Инуи 76′
11 Рубен Пенья
17 Энрике Гарсия Кике 84′
24 Моралес Адриан Гонсалес
Статистика
5 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 6
5 Удары в створ 3
6 Угловые 5
6 Фолы 10
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Давид Фернандес Борбалан (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
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Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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