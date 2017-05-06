Чемпионат Беларуси. БАТЭ учинил разгром мозырской «Славии»

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СЛАВИЯ — БАТЭ — 0:6

Мозырь. 6 мая. Стадион «Юность». 17.00. Билет — 4 рубля (льготный — 2).

Судьи — С. Лобацевич, К. Пакулин, Ю. Хомченко (все — Витебск).

СЛАВИЯ: Сямук — Борисенко, Джавашвили, Шило, Костров, Хадаркевич (Б. Ндой, 66), Павловец (Шевченко, 64), Котляров, Ковалевский (к), Трапашко, Слюсар (Страханович, 46).

Запасные: И. Ндой, Воробей, Курлович, Мелесси.

БАТЭ: Щербицкий — Яблонский, Иванич (Гвилия, 46), Березкин (А. Володько, 64), Жавнерчик, Риос, Гордейчук (Рушевич, 66), Кендыш, М. Володько, Стасевич (к), Поляков.

Запасные: Чичкан, Пикк, Джигеро, Шкурдюк.

ГОЛЫ: 0:1 — Ковалевский (15, в свои ворота). 0:2 — Гордейчук (30). 0:3 — Стасевич (34). 0:4 — Поляков (44). 0:5 — Гвилия (47). 0:6 — Стасевич (62).