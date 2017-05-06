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6 мая 2017, 19:08 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Чемпионат Беларуси. БАТЭ учинил разгром мозырской «Славии»

В матче 6-го тура чемпионата Беларуси БАТЭ в гостях разгромил «Славию» (6:0).

В матче 6-го тура чемпионата <span class=error>Беларуси</span> <span class=error>БАТЭ</span> в гостях разгромил <span class=error>Славию</span> (6:0). Увеличить
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СЛАВИЯ — БАТЭ — 0:6
Мозырь. 6 мая. Стадион «Юность». 17.00. Билет — 4 рубля (льготный — 2).
Судьи — С. Лобацевич, К. Пакулин, Ю. Хомченко (все — Витебск).
СЛАВИЯ: Сямук — Борисенко, Джавашвили, Шило, Костров, Хадаркевич (Б. Ндой, 66), Павловец (Шевченко, 64), Котляров, Ковалевский (к), Трапашко, Слюсар (Страханович, 46).
Запасные: И. Ндой, Воробей, Курлович, Мелесси.
БАТЭ: Щербицкий — Яблонский, Иванич (Гвилия, 46), Березкин (А. Володько, 64), Жавнерчик, Риос, Гордейчук (Рушевич, 66), Кендыш, М. Володько, Стасевич (к), Поляков.
Запасные: Чичкан, Пикк, Джигеро, Шкурдюк.
ГОЛЫ: 0:1 — Ковалевский (15, в свои ворота). 0:2 — Гордейчук (30). 0:3 — Стасевич (34). 0:4 — Поляков (44). 0:5 — Гвилия (47). 0:6 — Стасевич (62).

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