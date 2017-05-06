Дортмундская «Боруссия» обыграла «Хоффенхайм» в матче чемпионата Германии

В составе победителей забитыми мячами отметились Марко Ройс (4-я минута) и Пьер-Эмерик Обамейянг (82). У проигравших отличился Андрей Крамарич (86, с пенальти). На 14-й минуте Обамейянг не реализовал пенальти.

В турнирной таблице «Боруссия» обошла «Хоффенхайм» и расположилась на третьей строчке, набрав 60 очков. У «Хоффенхайма» в активе 58 очков. Первые три команды чемпионата сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов следующего сезона, четвертая — в квалификационном раунде турнира.

В другом матче игрового дня «Бавария», по итогам прошлого тура обеспечившая себе чемпионство, одержала победу над «Дармштадтом» — 1:0. «Дармштадт» досрочно оформил вылет во вторую Бундеслигу, команда занимает последнее место с 24 очками и отстает от идущего 16-м «Гамбурга» на девять очков. 16-я команда по итогам чемпионата сыграет с третьей командой второго дивизиона в стыковых матчах за право сыграть в первой Бундеслиге в следующем сезоне.

Также в субботу «Вольфсбург» обыграл в гостях «Айнтрахт» — 2:0, «Аугсбург» на выезде разошелся миром с «Боруссией» из Менхенгладбаха — 1:1, «Ингольштадт» дома сыграл вничью с «Байером» с тем же счетом.