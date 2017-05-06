Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29666405/
6 мая 2017, 18:43 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Дармштадт» проиграл «Баварии» и вылетел во вторую Бундеслигу

«Бавария» на своём поле одержала победу над «Дармштадтом» (1:0) в матче 32-го тура чемпионата Германии.

Единственный гол в составе чемпионов на 18-й минуте забил Хуан Бернат. «Дармштадт» (24 очка), занимающий последнее место в таблице Бундеслиги, лишился шансов на выживание и вылетел во второй дивизион.

Дортмундская «Боруссия» дома одержала победу над «Хоффенхаймом» (2:1). За «шершней» мячами отметились Марко Ройс и Пьер-Эмерик Обамейянг, гости ответили лишь голом Андрея Крамарича с пенальти.

В других матчах тура «Айнтрахт» уступил «Вольфсбургу» (0:2), «Байер» сыграл вничью с «Ингольштадтом» (1:1), а мёнхенгладбахская «Боруссия» поделила очки с «Аугсбургом» (1:1).

Дармштадт
Новости Матчи Состав Статистика
Бавария
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
24 апреля

В. Березуцкий: шокирован не столько судейством, сколько комментариями Орлова

КДК может наказать «Урал» за три удаления в матче с «Зенитом»

История в фотографиях. Григорий Федотов