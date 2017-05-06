«Дармштадт» проиграл «Баварии» и вылетел во вторую Бундеслигу

Единственный гол в составе чемпионов на 18-й минуте забил Хуан Бернат. «Дармштадт» (24 очка), занимающий последнее место в таблице Бундеслиги, лишился шансов на выживание и вылетел во второй дивизион.

Дортмундская «Боруссия» дома одержала победу над «Хоффенхаймом» (2:1). За «шершней» мячами отметились Марко Ройс и Пьер-Эмерик Обамейянг, гости ответили лишь голом Андрея Крамарича с пенальти.

В других матчах тура «Айнтрахт» уступил «Вольфсбургу» (0:2), «Байер» сыграл вничью с «Ингольштадтом» (1:1), а мёнхенгладбахская «Боруссия» поделила очки с «Аугсбургом» (1:1).