«Ордабасы» — «Акжайык» 3:0 (1:0)

Голы: Фонтанелло 2, Ерланов 50, Нусербаев 64

Предупреждения: Ковальчук 60 — Перцух 28, Ортиз 31, Рубио 46, Николич 63.

«Ордабасы»: Нурмухаметов, Диакате, Бочаров, Ковальчук (Бейсенов 70), Фонтанелло, Йорданов (Тунгышбаев 24), Нусербаев, Нургалиев (к), Смаков, Ерланов, Толебек (Марцваладзе 35).

Резерв: Бекбаев, Гейнрих, Гогуа, Абдулин, Адырбеков, Жумаханов.

«Акжайык»: Толебаев, Ортиз, Николич, Одибе (к), Изу, Рубио (Валиуллин 71), Перцух (Аренас Дельгадо 51), Шмидт, Омаров, Заречный (Тапалов 67), Ерсалимов.

Резерв: Котляр, Антипов, Чулагов, Сергиенко, Махаев, Зулфикаров

Судьи: Чесноков (Усть-Каменогорск), Павлов (Алматы), Бейжанов (Петропавловск).