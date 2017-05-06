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6 мая 2017, 18:37 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Отчет о матче Премьер-Лиги «Ордабасы» — «Акжайык» 3:0

В матче 11-го тура Премьер-Лиги шымкентский «Ордабасы» сыграл с уральским «Акжайыком».

В матче 11-го тура <nobr>Премьер-Лиги</nobr> <span class=error>шымкентский</span> <span class=error>Ордабасы</span> сыграл с уральским Акжайыком. Увеличить
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«Ордабасы» — «Акжайык» 3:0 (1:0)
Голы: Фонтанелло 2, Ерланов 50, Нусербаев 64
Предупреждения: Ковальчук 60 — Перцух 28, Ортиз 31, Рубио 46, Николич 63.

«Ордабасы»: Нурмухаметов, Диакате, Бочаров, Ковальчук (Бейсенов 70), Фонтанелло, Йорданов (Тунгышбаев 24), Нусербаев, Нургалиев (к), Смаков, Ерланов, Толебек (Марцваладзе 35).

Резерв: Бекбаев, Гейнрих, Гогуа, Абдулин, Адырбеков, Жумаханов.

«Акжайык»: Толебаев, Ортиз, Николич, Одибе (к), Изу, Рубио (Валиуллин 71), Перцух (Аренас Дельгадо 51), Шмидт, Омаров, Заречный (Тапалов 67), Ерсалимов.

Резерв: Котляр, Антипов, Чулагов, Сергиенко, Махаев, Зулфикаров
Судьи: Чесноков (Усть-Каменогорск), Павлов (Алматы), Бейжанов (Петропавловск).

6 мая. Шымкент. Стадион «Намыс». 3 000 зрителей.

Матч начался с атаки Ордабасы, Нусербаев навесил в штрафную, где Нургалиев немного недотянулся до мяча. После розыгрыша углового Пабло Фонтанелло красиво пробил через себя, Толебаев не смог отразить этот удар. Быстрый гол в исполнении Ордабасы — 1:0. Шла только вторая минута матча. Бочаров прошёл по флангу и сделал нацеленную передачу на Йорданова, но голкипер гостей, успел перехватить мяч. Игра немного выровнялась, мяч в основном находится в центре поля. Ордабасы сделал вынужденную замену, вместо получившего травму Йорданова вышел Тунгышбаев. Ортиз отважился на дальний удар, но Нурмухаметов на месте. Бочаров прошёл по флангу сместился в центр и пробил, мяч ушёл чуть выше перекладины. К ветру добавился сильный дождь, играть в комбинационный футбол стало труднее. Азука пробил с линии штрафной, мяч прошёл в сантиметрах над перекладиной. Ещё одна вынужденная замена, вместо Толебека вышел Марцваладзе. Бочаров вошёл в штрафную и сразу же пробил, мяч прошёл рядом со штангой. Ордабасы атакует, но Акжайык надежно обороняется. Омаров из выгодного положения пробил прямо в руки голкипера хозяев поля. Тунгышбаев с середины штрафной пробил мяч, задев защитника ушёл на угловой.

Во втором тайме шымкентцы продолжили натиск на ворота гостей. Нургалиев подал угловой, Ерланов выпрыгнув выше всех головой точно пробил в ворота. Гол — 2:0. Ковальчук ударил издали, вратарь не сразу, но зафиксировал мяч. Нургалиев со штрафного пробил по воротам, голкипер гостей выбил мяч кулаками в поле. Нусербаев с угла вратарской, точно положил мяч в угол ворот гостей. Гол. 3:0. Тунгышбаев мощно пробил из-за пределов штрафной, мяч ушёл чуть выше перекладины. Нургалиев ворвался в штрафную и прострелил на Нусербаева, но вратарь успел перехватить мяч. Тут же Ковальчук пробил издали, но мимо ворот. Нургалиев вышел один в один с Толебаевым, но не сумел переиграть вратаря гостей. Два подряд корнера в исполнении Ордабасы не принесли успеха. Опасный угловой у ворот хозяев, после розыгрыша которого Ерсалимов пробил мимо ворот. Обе команды уже просто доигрывают матч. Все матч закончился убедительной победой Ордабасы — 3:0.

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