Шах «Олимпиакосу». Об украинском дерби в финале Кубка Греции

К началу сезона в Греции на нашем сайте вышла статья, описывающая проблемы греческого футбола. Не знакомым с ними хотя бы отдаленно рекомендую вначале ознакомиться с ней. Хотя по большому счету, за прошедшие девять месяцев ситуация лишь ухудшилась, и обязательство провести выборы нового руководства до 31-го мая вряд ли будет выполнено. Несмотря на хирургическое вмешательство правительства и УЕФА, снятие всего предыдущего руководства ЭПО (Греческого Футбольного Союза), назначение временного внешнего Нормализационного Комитета во главе с председателем Федерации Футбола Кипра и угрозы правительства снять греческие команды с Еврокубков. Но все же надежда есть. И несет ее сегодняшний финал Кубка, в котором «ПАОК» Евгения Шахова встретится с «АЕКом» Дмитрия Чигринского.

Послеоперационный шок.

Отставка всех трех членов временного Судейского Комитета, одного из них — после прямых угроз неизвестных прямо у его дома, а второго — после поджога его жилища. Суд над хозяином и президентом «Олимпиакоса» Вангелисом Маринакисом по обвинению в создании преступной организации в футболе (организация договорных матчей, назначение угодных арбитров, угрозы и даже применение насилия к игрокам, тренерам и арбитрам), который никак не закончится… А уже в апреле вспыхнул очередной скандал, потрясший футбольную Грецию. Тогда временное руководство ЭПО обнаружило в егo офисах, тренировочном лагере сборной и даже в Судейском Комитете сеть скрытых камер и микрофонов, ведущих постоянную запись. Причем код от двери в комнату, где был сосредоточен центр управления камерами, остался известен лишь предыдущему руководству.



В четверг же поначалу было объявлено об отмене сегодняшнего кубкового финала из-за выпуска билетов без указания места и неготовности электронных и видеосистем на стадионе. Не обошлось и без жертв, а именно гибели болельщика «ПАОКа» после нападения болельщиков «Панатинаикоса» в вечер кубкового полуфинала. На фоне всего этого апрельская жеребьевка полуфиналов Кубка, перенесенная из-за угроз о заложенной бомбе, жалоба в полицию игрока «Платаниаса» Алексиса Апостолопулоса около недели назад на избиения его и партнеров со стороны представителей «Олимпиакоса» (решение о снятии/неснятии с чемпиона шести очков по этому делу будет принято лишь в понедельник), еще одно дело об атаке представителей чемпиона на арбитров после кубкового матча с «АЕКом» две недели назад (здесь «Оли» отделался крупным штрафом и закрытием трибун), драка президента «Лариссы» с игроком своей же команды прямо перед камерами — все это выглядит уже мелочью.

С другой стороны, после тяжелой операции пациент всегда чувствует себя плохо и медленно выходит из-под наркоза. А такое вмешательство было необходимо. Жалобы уже представителей «Олимпиакоса» и «Панатинаикоса» на судейство в полуфинальных матчах Кубка свидетельствуют о некоторых изменениях. Поскольку ранее жаловались лишь на судейство в пользу «Олимпиакоса». Ныне же чемпион под давлением соперников все чаще переходит к обороне. То же «дело Апостолопулоса», например, называя происками «ПАОКа», которому и принадлежит контракт игрока. А все вместе — всеобщим заговором против ведущего клуба страны и «худшим ЭПО за много лет».



Есть подвижки, кстати, и в чисто футбольном плане. Да, 43 тренера за сезон, лишь пятeрo, проведшиe на своем посту полный сезон, увеличение числа январских трансферов, средняя посещаемость менее чем четыре тысячи зрителей, 2.32 гола за матч — признаки кризиса. Но хотя бы конкуренция возросла. Впервые с 2010-го года (когда «Олимпиакос» в последний раз проигрывал чемпионат) разрыв между чемпионом и второй командой составил всего шесть очков, а фактически — три, поскольку еще три «ПАОКу» сняли за неявку на матч Кубка в предыдущем сезоне. По сравнению с 30-очковым отставанием в сезоне 2015/16 речь об огромном прогрессе. К тому же, во второй раз подряд пирейцы не выиграют Кубок.

Олимпийское неспокойствие.

Разумеется, главная причина этого — провал самого чемпиона, ужасно проведшего сезон. Начинал его на посту главного тренера Марку Силва, уже в течение летних сборов его сменил Виктор Санчес, вскоре тот был уволен после поражения в Квалификации Лиги Чемпионов от «Хапоэля» из Беэр-Шевы (которое тогда посчитали позорным), не доработал до конца сезона и Паулу Бенту, весной смененный на местного Йожефа Сабо — Такиса Лемониса (третья каденция).

Зимние уходы лидера центра поля Луки Миливоевича и лучшего бомбардира Брауна Идейе (он так и остался лучшим) серьезно ослабили команду. Да и в целом полтора десятка трансферов легионеров в каждом из направлений лишь добавили бардака. Как и победа над скромнейшей португальской «Арукой» в Лиге Европы лишь в овертайме, выход из группы с «Апоэлем», «Янг Бойз» и «Астаной» лишь со второго места и по дополнительным показателям, 1:4 от команды из страны, которой нельзя проигрывать — Турции. Уже сам налет приближенных к клубу журналистов, принявшихся доказывать, что пирейцы заслужили титул чемпиона, о многом говорит. И это при том, что они и забили больше всех и пропустили меньше, а к 20-ому туру подошли с 13-очковым преимуществом.



Главным преследователем лидера в итоге оказался «ПАОК». И если бы не провальное начало сезона, опустившее команду аж на 11-ое место… Все же владелец клуба Иван Саввидис решил довериться пришедшему из клубной академии Владимиру Ивичу, и тот, похоже, станет пятым тренером «двуглавых» за 24 года, проработавшим полный сезон. Поначалу неопытный Ивич наломал немало дров, пытаясь дать полный карт-бланш капитану и единственному форварду Стефаносу Атанасиадису (в итоге не забившему ни одного гола) и построить игру на коротких пасах последнего опорника Хосе Каньяса. Лишь через полгода он понял, что «сергеирыбалки» нынче не в моде, а затем испанец еще и травмировался. Освободив дорогу Евгению Шахову.

Украинца Ивич поначалу упорно пробовал на позиции выдвинутого из трех опорников. В итоге 28-ой номер осенью был постоянно критикуем прессой за полное отсутствие помощи в атаке при хорошей игре в отборе. И оставался не более, чем игроком ротации, а год закончил вообще запасным. Однако во второй половине сезона все изменилось. На позиции выдвинутого опорника заиграл египтянин Варда, новый форвард Александр Прийович пришелся ко двору и начал забивать, помог и новый вингер Педро Энрике. А Шахов уже на позиции одного из последних опорников стал чуть ли не лидером команды и монстром отбора. Да и начал забивать, блестяще подключаясь в штрафную без мяча и завершая в одно касание.

Шесть голов всего и четыре в лиге (после нуля в 2016-ом году), статус второго бомбардира команды в этом турнире в 2017-ом и приз лучшему игроку клуба в марте, 13 побед команды в 14-ти матчах, победы дома над всеми афинскими грандами, разговоры журналистов о самом красивом футболе в стране. Причем забивает Шахов сильнейшим командам в важнейших матчах. «Олимпиакосу», «Панатинаикосу». Последнему — и в полуфинале Кубка, когда его команда отыграла 0:2 в первом матче победой 4:0 в ответном. На счету украинца именно третий, решающий гол после прихода на линию штрафной и удара с левой в одно касание с отскока. «Моя левая нога не только для ходьбы» — шутил после матча Евгений. И уже серьезнее добавлял: «После первого матча мы боялись, что не пройдем. Но и сейчас сделали лишь полдела. Нужно выиграть и финал и принести клубу первый трофей с 2003-го».

Действующий обладатель Кубка «АЕК» также провалился кадрово летом. Да еще и сменил трех тренеров. С Темури Кецбаей команда играла организованно в обороне (2 пропущенных в первых пяти матчах), но уныло в атаке. Тезка и бывший помощник Жозе Моуринью Мораиш, выписанный из Саудовской Аравии, взял лишь 17 очков в 14-ти матчах. И лишь вернувшийся после пятилетнего отсутствия Маноло Хименес привел дела в порядок, набрал 31 очко в тех же 14-ти матчах (выиграв у «Олимпиакоса» в гостях и проиграв лишь «Панатинаикосу») и вывел команду в четверку в лиге и в финал Кубка. В кадровом же плане неудачи постигли прежде всего пары вратарей (молодые Анестис и Баркас ошибались поочередно) и центральных защитников. Джолеон Лескотт был просто инородным телом. А Дмитрию Чигринскому три травмы и гастроэнтерит позволили сыграть лишь 10 матчей лиги в сезоне.

Босниец Огнен Враньеш, очень неплохо подсобивший, пришел лишь зимой.