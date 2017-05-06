«Атырау» — «Кайрат» 2:1 (1:0)

Голы: Вороговский автогол 26 (1:0), Двалишвили 48 (2:0), Турысбек 90+6 (2:1).



Газон на стадионе «Мунайшы» в Атырау был откровенно не самый лучший, но как отметили сами футболисты, они постараются сыграть в свой футбол. Погода в Атырау в это время года обычно жаркая, но сегодняшний матч проходил в теплой и приятной атмосфере.



Встреча началась с момента у «Атырау». Джокич, заметив, что перспектив на позиционную атаку нет, решился пробить метров с 25-ти, где Плотников не сразу сумел зафиксировать мяч.



Алматинцы ответили атакой в исполнении Аршавина и Исаэля: россиянин сначала смещается в центр, где отдает на одинокого Барбозу, бразилец бьет, но попадает во внешнюю сторону сетки ворот.



Западные футболисты временами убегают в острые контратаки. В одной из них, Саломов в одиночку прошёлся по правому флангу гостей, врывается в штрафную площадь, но прострел не находит никого из игроков «Атырау».



На 26 минуте, атыраусцы подают угловой, летит мяч на ногу к Вороговскому, который случайно срезает его в свои ворота — 1:0, повели хозяева.



Качество газона всё же внесло серьезные корректировки в игру алматинцев. Подолгу не удавалось создавать атаки «Кайрату», лишь изредка что-то удавалось создать у ворот хозяев.



Во втором тайме в игру с первых минут вошёл Чума Анене, заменив на поле Георгия Жукова. Но уже спустя четыре минуты, алматинская команда пропускает уже второй гол в свои ворота — 2:0.



Несмотря на все атаки, кайратовцам не удалось забить. Лишь на последних минутах, Турысбек сумел отквитать один мяч. Тем самым, завершается матч и первое поражение для алматинцев в этом сезоне.