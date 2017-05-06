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6 мая 2017, 17:54 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Копенгаген» в 12-й раз стал чемпионом Дании

«Копенгаген» досрочно выиграл чемпионат Дании после ничьей с «Норшелланном» в матче 6-го тура плей-офф чемпионов национального первенства.

Встреча проходила в Фаруме на стадионе «Фарум Парк» и завершилась со счётом 1:1. Решающим оказался гол форварда гостей Андреаса Корнелиуса в середине второго тайма.

За четыре тура до окончания чемпионата Дании «Копенгаген», набрав 78 очков, обеспечил себе первое место: идущий вторым «Брондбю» отстаёт на 16 очков и уже не сумеет обойти клуб из столицы Дании.

«Копенгаген» стал чемпионом страны в 12-й раз в истории и во второй раз подряд.

Копенгаген
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