«Кайсар» вырвал победу у «Актобе» на последних минутах матча 11-го тура КПЛ
Кызылординский «Кайсар» вырвал победу у «Актобе» в 11-м туре чемпионата Казахстана по футболу среди клубов
премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча, которая состоялась в Кызылорде, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. Дубль в первом тайме оформил полузащитник хозяев Владимир Аржанов (16-я и 42-я минуты), а во втором — гости ответили мячами Витора Жуниора (50-я) и Игоря Зеньковича (57-я).
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