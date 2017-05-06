«Кайсар» вырвал победу у «Актобе» на последних минутах матча 11-го тура КПЛ

Встреча, которая состоялась в Кызылорде, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. Дубль в первом тайме оформил полузащитник хозяев Владимир Аржанов (16-я и 42-я минуты), а во втором — гости ответили мячами Витора Жуниора (50-я) и Игоря Зеньковича (57-я).