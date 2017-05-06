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6 мая 2017, 17:04 | Футбол: Зарубежный | УНИАН

«Олимпик» обыграл «Черноморец» в матче Премьер-лиги

На киевском стадионе «Динамо» им. Валерия Лобановского состоялся поединок 28-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором «Олимпик» принимал «Черноморец».

Донецкая команда победила благодаря голу забитому с дальней дистанции 23-летним игроком <span class=error>Иваном</span> <span class=error>Брикнером</span>. Увеличить
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Номинальные хозяева добились победы со счетом 1:0.

«Олимпик» имел несколько голевых моментов в первой половине игры и сумел распечатать ворота соперника на 16-й минуте. Защитник «Олимпика» Иван Брикнер нанес удар метров с 25-ти, который был неберущимся для голкипера гостей.

После перерыва «Черноморец» владел территориальным преимуществом, но кроме удара Андриевского в перекладину ничем не запомнился.

Победа позволила «Олимпику» набрать 39 очков и подняться с шестого на четвертое место в таблице. У «Александрии» и «Черноморца» — по 37 баллов.

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