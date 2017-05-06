«Олимпик» обыграл «Черноморец» в матче Премьер-лиги
На киевском стадионе «Динамо» им. Валерия Лобановского состоялся поединок 28-го тура украинской футбольной
Премьер-лиги, в котором «Олимпик» принимал «Черноморец».
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Номинальные хозяева добились победы со счетом 1:0.
«Олимпик» имел несколько голевых моментов в первой половине игры и сумел распечатать ворота соперника на 16-й минуте. Защитник «Олимпика» Иван Брикнер нанес удар метров с 25-ти, который был неберущимся для голкипера гостей.
После перерыва «Черноморец» владел территориальным преимуществом, но кроме удара Андриевского в перекладину ничем не запомнился.
Победа позволила «Олимпику» набрать 39 очков и подняться с шестого на четвертое место в таблице. У «Александрии» и «Черноморца» — по 37 баллов.
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