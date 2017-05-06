Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29665760/
6 мая 2017, 17:07 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Лучано Спаллетти: Второе место в Италии — это как выиграть скудетто

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти подчеркнул, что в Италии нет ни у кого шансов приблизиться к лидирующему «Ювентусу». Специалист подчеркнул, что все остальные клубы сражаются за вторую строчку в таблице.

Главный тренер <span class=error>Ромы</span> <span class=error>Лучано</span> <span class=error>Спаллетти</span> подчеркнул что в Италии нет ни у кого шансов приблизиться к лидирующему <span class=error>Ювентусу</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

— «Ювентус» ясно дал понять, что к первому месту никто не приблизится, — цитирует Football Italia Спаллетти. — В связи с этим борьба идет за следующую строчку, и мы сражаемся с «Наполи», одним из сильнейших клубов Европы. Между прочим, именно неаполитанцы в прошлом сезоне заняли второе место, поэтому если мы опередим их, это будет означать, что «Рома» выиграла скудетто.

Наполи
Новости Матчи Состав Статистика
Ювентус
Новости Матчи Состав Статистика
Рома
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
06 мая

Мощь дня! Хусаинов ответил Луческу!

Приговоренный к смерти. Трагедия вратаря Мюллера

"Овечкину надо запретить играть в Кубке Стэнли из-за травмы Кросби"