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— «Ювентус» ясно дал понять, что к первому месту никто не приблизится, — цитирует Football Italia Спаллетти. — В связи с этим борьба идет за следующую строчку, и мы сражаемся с «Наполи», одним из сильнейших клубов Европы. Между прочим, именно неаполитанцы в прошлом сезоне заняли второе место, поэтому если мы опередим их, это будет означать, что «Рома» выиграла скудетто.