«Манчестер Сити» на своём поле разгромил «Кристал Пэлас» со счётом 5:0

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В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Давид Сильва, Венсан Компани, Кевин Де Брёйне, Рахим Стерлинг и Николас Отаменди. Таким образом, «Кристал Пэлас» потерпел третье подряд поражение в чемпионате.
«Манчестер Сити» (69 очков) делит третье место с «Ливерпулем» в турнирной таблице чемпионата Англии, «Кристал Пэлас» (38) располагается на 16-й строчке.