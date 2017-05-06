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6 мая 2017, 16:49 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Манчестер Сити» на своём поле разгромил «Кристал Пэлас» со счётом 5:0

В матче 36-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» принимал «Кристал Пэлас». Встреча проходила на стадионе «Этихад» и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.

В матче 36-го тура чемпионата Англии Манчестер Сити принимал <span class=error>Кристал</span> <span class=error>Пэлас</span>. Увеличить
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В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Давид Сильва, Венсан Компани, Кевин Де Брёйне, Рахим Стерлинг и Николас Отаменди. Таким образом, «Кристал Пэлас» потерпел третье подряд поражение в чемпионате.

«Манчестер Сити» (69 очков) делит третье место с «Ливерпулем» в турнирной таблице чемпионата Англии, «Кристал Пэлас» (38) располагается на 16-й строчке.

6.05.2017 14:30 основной раунд: 36-й тур Etihad Stadium (City of Manchester Stadium)
Манчестер Сити 5:0 Кристал Пэлас
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Хосеп Гвардьола Сэм Эллардайс
Голы
2′ Давид Сильва 21
49′ Венсан Компани 4
59′ Кевин Де Брейне 17
82′ Рахим Стерлинг 7
90+2′ Николас Отаменди 30
Составы
Вилли Кабальеро 13
33′ Венсан Компани 4
Гаэль Клиши 22
Николас Отаменди 30
Кевин Де Брейне 17
Фернанду Луиз Роса Фернандинью 25
Яя Туре 42
Рахим Стерлинг 7
68′ Давид Сильва 21
Пабло Сабалета 5
84′ Лерой Сане 19
Гонсалес Хесус Навас 15
84′ Габриэл Жезус 33
Келечи Ихеаначо 72
13 Уэйн Хеннесси
2 Джоэл Уорд
3 Патрик ван Анхолт
31 Джеффри Шлупп
11 Вильфрид Заа
18 Джеймс Макартур
42 Джейсон Панчеон
17 Кристиан Бентеке
34 Мартин Келли 76′ 4′
27 Дамьен Дилейни 90+2′
10 Эндрос Таунсенд 57′
14 Ли Чхон Ен
28 Лука Миливоевич 67′ 52′
4 Матье Фламини
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
26 Удары (всего) 5
12 Удары в створ 2
9 Угловые 3
12 Фолы 8
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Майкл Оливер (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Кристал Пэлас
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