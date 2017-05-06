Гол Халка помог команде Виллаш-Боаша победить в матче китайской Суперлиги

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Голом в составе победителей отметился экс-нападающий «Зенита» Халк. Также на счету бразильца голевая передача.

В таблице первенства команда Халка и Виллаш-Боаша располагается на второй строчке, отставая на два очка от лидирующего «Гуанчжоу Эвергранд».

В другом матче тура «Хэнань Цзянье» в гостях со счётом 3:2 выиграл у «Чунцин Лифань».