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6 мая 2017, 16:46 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гол Халка помог команде Виллаш-Боаша победить в матче китайской Суперлиги

В матче 8-го тура китайской Суперлиги «Шанхай СИПГ», который тренирует бывший наставник «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, на своём поле со счётом 3:0 разгромил «Гуйчжоу Чжичэн».

В матче 8-го тура китайской <span class=error>Суперлиги</span> Шанхай <span class=error>СИПГ</span> который тренирует бывший наставник Зенита <span class=error>Андре</span> <nobr>Виллаш-Боаш</nobr> на своём поле со счётом 3:0 разгромил <span class=error>Гуйчжоу</span> Чжичэн. Увеличить
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Голом в составе победителей отметился экс-нападающий «Зенита» Халк. Также на счету бразильца голевая передача.

В таблице первенства команда Халка и Виллаш-Боаша располагается на второй строчке, отставая на два очка от лидирующего «Гуанчжоу Эвергранд».

В другом матче тура «Хэнань Цзянье» в гостях со счётом 3:2 выиграл у «Чунцин Лифань».
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