Гол Халка помог команде Виллаш-Боаша победить в матче китайской Суперлиги
В матче 8-го тура китайской Суперлиги «Шанхай СИПГ», который тренирует бывший наставник «Зенита» Андре
Виллаш-Боаш, на своём поле со счётом 3:0 разгромил «Гуйчжоу Чжичэн».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Голом в составе победителей отметился
В таблице первенства команда Халка и
В другом матче тура «Хэнань Цзянье» в гостях со счётом 3:2 выиграл у «Чунцин Лифань».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter