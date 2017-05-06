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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29665474/
6 мая 2017, 16:12 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Ведущий борьбу за выживание «Спортинг» обыграл «Лас-Пальмас»

В матче 36-го тура испанской Примеры встречались «Спортинг» и «Лас-Пальмас». Игра, прошедшая на стадионе «Эль-Молинон», завершилась победой хозяев поля с минимальным счётом.

Единственный гол в этом матче был забит на 67-й минуте, когда точным ударом отметился полузащитник Карлос Кармона.

Команда из Хихона прервала серию из семи матчей без побед в национальном первенстве.

Ведущий борьбу за выживание «Спортинг» располагается на 18-м месте и на три очка отстаёт от спасительной позиции, которую занимает «Леганес», сыгравший на матч меньше.

«Лас-Пальмас» занимает 14-е место.

6.05.2017 14:00 основной раунд: 36-й тур El Molinon
Спортинг Х 1:0 Лас-Пальмас
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Руби Солар Кике Сетьен
Голы
67′ Карлос Кармона 19
Составы
Иван Пичу Куэльяр 1
49′ Дуглас 2
Жан-Сильвен Бабен 3
Хорхе Мере 4
80′ Роберто Канелья 15
32′ Серхио Диас Альварес 6
Микель Весга 22
71′ Дуйе Чоп 24
78′ Бордонадо Мойсес Гомес 23
Буигес Хави Торрес 21
46′ Карлос Гарсия Кастро 9
Карлос Кармона 19
83′ Хорхе Франко Бурги 14
Исмаэль Лопес 18
13 Хави Варас
2 Давид Симон
3 Маурисио Лемос
17 Педро Бигас
6 Анхель Санчес Монторо
11 Херонимо Фигероа Момо
15 Роке Меса 41′
29 Эрик Экспосито
23 Дани Кастельяно 30′
22 Элдер Лопеш 90+3′
19 Матео Гарсия 64′
20 Ален Халилович
21 Хонатан Вьера 82′
14 Эрнан 90+1′
Статистика
4 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 8
3 Удары в створ 2
5 Угловые 4
19 Фолы 15
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сантьяго Хайме Латре (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Лас-Пальмас
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