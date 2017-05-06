Ведущий борьбу за выживание «Спортинг» обыграл «Лас-Пальмас»
В матче 36-го тура испанской Примеры встречались «Спортинг» и «Лас-Пальмас». Игра, прошедшая на стадионе «Эль-Молинон», завершилась победой хозяев поля с минимальным счётом.
Единственный гол в этом матче был забит на 67-й минуте, когда точным ударом отметился полузащитник Карлос Кармона.
Команда из Хихона прервала серию из семи матчей без побед в национальном первенстве.
Ведущий борьбу за выживание «Спортинг» располагается на 18-м месте и на три очка отстаёт от спасительной позиции, которую занимает «Леганес», сыгравший на матч меньше.
«Лас-Пальмас» занимает 14-е место.
|6.05.2017 14:00
|основной раунд: 36-й тур
|El Molinon
|Спортинг Х
|1:0
|Лас-Пальмас
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Руби
|Солар Кике Сетьен
Голы
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Составы
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Статистика
|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|8
|3
|Удары в створ
|2
|5
|Угловые
|4
|19
|Фолы
|15
|1
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Сантьяго Хайме Латре (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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