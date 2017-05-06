Ведущий борьбу за выживание «Спортинг» обыграл «Лас-Пальмас»

Единственный гол в этом матче был забит на 67-й минуте, когда точным ударом отметился полузащитник Карлос Кармона.

Команда из Хихона прервала серию из семи матчей без побед в национальном первенстве.

Ведущий борьбу за выживание «Спортинг» располагается на 18-м месте и на три очка отстаёт от спасительной позиции, которую занимает «Леганес», сыгравший на матч меньше.

«Лас-Пальмас» занимает 14-е место.