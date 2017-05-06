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6 мая 2017, 16:19 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Станимир Стойлов: Судьбу матча предрешили две ошибки в обороне

Главный тренер «Астаны» Станимир Стойлов прокомментировал матч Премьер-Лиги с костанайским «Тоболом» — 1:1.

— Мы сегодня потеряли два очка, потому что у нас было много моментов, но мы их не сумели реализовать. В итоге судьбу сегодняшнего матча предрешили две ошибки в обороне — одна у наших ворот, вторая — у «Тобола».

— Вы говорите про ошибку в обороне у соперника, была ли она одна?
— Я уже говорил, что у нас было много моментов, но мы их не реализовали.

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