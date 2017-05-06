Станимир Стойлов: Судьбу матча предрешили две ошибки в обороне

— Мы сегодня потеряли два очка, потому что у нас было много моментов, но мы их не сумели реализовать. В итоге судьбу сегодняшнего матча предрешили две ошибки в обороне — одна у наших ворот, вторая — у «Тобола».



— Вы говорите про ошибку в обороне у соперника, была ли она одна?

— Я уже говорил, что у нас было много моментов, но мы их не реализовали.