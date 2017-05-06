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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29665459/
6 мая 2017, 16:17 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Омари Тетрадзе: Кто распространяет слухи о моей отставке — провокаторы

Главный тренер костанайского «Тобола» Омари Тетрадзе прокомментировал игру Премьер-Лиги с «Астаной» — 1:1.

— «Астана» по праву занимает первое место в турнирной таблице, у них в составе собраны квалифицированные исполнители. Поэтому изначально наш план на матч было играть вторым номером и ждать свой момент на контратаках.

— Сегодня из-за травм не играли 5−6 футболистов. С чем связано большое количество травмированных игроков?
— У нас плотный график игр, поэтому на футболистов выпала большая нагрузка. Плюс Шимкович и Савич получили травмы в результате борьбы на поле, сегодня также Мухутдинов выбыл после столкновения. Но, футбол — это контактный вид спорта.

— Кто виноват в пропущенном голе?
— Мы не будем искать виновного, Самат молодой футболист, у которого большое будущее, сейчас ему необходимо поддержка. От таких ошибок не застрахованы даже сильнейшие футболисты Мира.

— В СМИ прошла информация о том, что перед вами был поставлен ультиматум — если не выиграете «Астану», подадите в отставку. Насколько это соответствует действительности?
— Тот, кто распространяет эти слухи — провокаторы, таких в футболе очень много. Мы не обращаем на них внимание, работаем дальше.

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