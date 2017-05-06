Омари Тетрадзе: Кто распространяет слухи о моей отставке — провокаторы
Главный тренер костанайского «Тобола» Омари Тетрадзе прокомментировал игру
Премьер-Лиги с «Астаной» — 1:1.
— «Астана» по праву занимает первое место в турнирной таблице, у них в составе собраны квалифицированные исполнители. Поэтому изначально наш план на матч было играть вторым номером и ждать свой момент на контратаках.
— Сегодня
— У нас плотный график игр, поэтому на футболистов выпала большая нагрузка. Плюс Шимкович и Савич получили травмы в результате борьбы на поле, сегодня также Мухутдинов выбыл после столкновения. Но, футбол — это контактный вид спорта.
— Кто виноват в пропущенном голе?
— Мы не будем искать виновного, Самат молодой футболист, у которого большое будущее, сейчас ему необходимо поддержка. От таких ошибок не застрахованы даже сильнейшие футболисты Мира.
— В СМИ прошла информация о том, что перед вами был поставлен ультиматум — если не выиграете «Астану», подадите в отставку. Насколько это соответствует действительности?
— Тот, кто распространяет эти слухи — провокаторы, таких в футболе очень много. Мы не обращаем на них внимание, работаем дальше.
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