— «Астана» по праву занимает первое место в турнирной таблице, у них в составе собраны квалифицированные исполнители. Поэтому изначально наш план на матч было играть вторым номером и ждать свой момент на контратаках.



— Сегодня из-за травм не играли 5−6 футболистов. С чем связано большое количество травмированных игроков?

— У нас плотный график игр, поэтому на футболистов выпала большая нагрузка. Плюс Шимкович и Савич получили травмы в результате борьбы на поле, сегодня также Мухутдинов выбыл после столкновения. Но, футбол — это контактный вид спорта.



— Кто виноват в пропущенном голе?

— Мы не будем искать виновного, Самат молодой футболист, у которого большое будущее, сейчас ему необходимо поддержка. От таких ошибок не застрахованы даже сильнейшие футболисты Мира.



— В СМИ прошла информация о том, что перед вами был поставлен ультиматум — если не выиграете «Астану», подадите в отставку. Насколько это соответствует действительности?

— Тот, кто распространяет эти слухи — провокаторы, таких в футболе очень много. Мы не обращаем на них внимание, работаем дальше.