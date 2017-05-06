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6 мая 2017, 15:42 | Футбол: Зарубежный | УНИАН

Экс-футболист львовских «Карпат» Игорь Пластун стал чемпионом Болгарии

Футбольный клуб «Лудогорец», за который выступает украинский защитник Игорь Пластун, досрочно стал чемпионом Болгарии, сообщает официальный сайт соревнований.

Игорь <span class=error>Пластун</span> выступающий в Болгарии с лета 2016 года стал чемпионом страны. Увеличить
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В 31-м туре «Лудогорец» обыграл «Локомотив» со счетом 3:0 и оторвался в турнирной таблице от ЦСКА, у которого осталось шесть матчей, на 19 очков.

Кроме того, команда Пластуна вышла в финал Кубка Болгарии, где сыграет с клубом «Ботев».

Игорь Пластун перешел в «Лудогорец» из львовских «Карпат» летом 2016 года. За новую команду он провел 28 матчей и забил 1 гол во всех турнирах.

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