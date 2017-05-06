Экс-футболист львовских «Карпат» Игорь Пластун стал чемпионом Болгарии

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В 31-м туре «Лудогорец» обыграл «Локомотив» со счетом 3:0 и оторвался в турнирной таблице от ЦСКА, у которого осталось шесть матчей, на 19 очков.

Кроме того, команда Пластуна вышла в финал Кубка Болгарии, где сыграет с клубом «Ботев».

Игорь Пластун перешел в «Лудогорец» из львовских «Карпат» летом 2016 года. За новую команду он провел 28 матчей и забил 1 гол во всех турнирах.