Экс-футболист львовских «Карпат» Игорь Пластун стал чемпионом Болгарии
Футбольный клуб «Лудогорец», за который выступает украинский защитник Игорь Пластун, досрочно стал чемпионом Болгарии, сообщает официальный сайт соревнований.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В 31-м туре «Лудогорец» обыграл «Локомотив» со счетом 3:0 и оторвался в турнирной таблице от ЦСКА, у которого осталось шесть матчей, на 19 очков.
Кроме того, команда Пластуна вышла в финал Кубка Болгарии, где сыграет с клубом «Ботев».
Игорь Пластун перешел в «Лудогорец» из львовских «Карпат» летом 2016 года. За новую команду он провел 28 матчей и забил 1 гол во всех турнирах.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter