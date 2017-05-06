«Ордабасы» и «Иртыш» выбили «Кайрат» из тройки лидеров КПЛ
Шымкентский «Ордабасы» одержал победу в 11-м туре КПЛ и вышел на второе место в турнирной таблице, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В матче, который прошел в Шымкенте, хозяева поля со счетом 3:0 обыграли уральский «Акжайык». Голами отметились Пабло Фонтанелло, Темирлан Ерланов и Танат Нусербаев.
В другой встрече павлодарский «Иртыш» также набрал три очка, обыграв в Караганде «Шахтер» благодаря голу Лаши Двали. Таким образом, команда вышла на третье место КПЛ.
Таким образом, «Кайрат» выбыл из тройки лидеров и опустился на четвертое место. Но алматинский клуб может вернуться обратно на второе место уже сегодня, если сегодня на выезде обыграет «Атырау». Этот матч начнется в 18:30.
Напомним, «Астана» сыграла вничью с «Тоболом» и осталась лидером КПЛ.