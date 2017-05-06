«Тобол» упустил победу над «Астаной» в 11-м туре КПЛ

Встреча прошла в Костанае и завершилась ничьей 1:1. До 72-й минуты на табло горели нули. Затем счет открыл форвард хозяев Алексей Щеткин, которого столичный клуб отдал костанайцам в аренду. Вернул паритет нападающий «Астаны» Жуниор Кабананга.

«Астана» сохранила за собой первое место в турнирной таблице, набрав 24 очка в 11-ти матчах.

Напомним, ранее появилась информация, что наставник «Тобола» Омари Тетрадзе может быть уволен, если команда не обыграет «Астану».