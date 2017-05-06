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6 мая 2017, 15:10 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Тяньцзинь Цюаньцзянь» предложит Джону Терри контракт на два года

МОСКВА, 6 мая — Р-Спорт. Китайский футбольный клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь» намерен предложить защитнику «Челси» Джону Терри, который по окончании текущего сезона покидает лондонскую команду, двухлетний контракт на выгодных условиях, сообщает Sun.

Китайский футбольный клуб Тяньцзинь Цюаньцзянь намерен предложить защитнику <span class=error>Челси</span> Джону <span class=error>Терри</span> который по окончании текущего сезона покидает лондонскую команду двухлетний контракт на выгодных условиях сообщает Sun. Увеличить
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Терри начал этот сезон в основном составе «Челси», но затем выбыл из-за травмы, а по возвращении в строй почти не играл. Всего в нынешнем сезоне защитник провел в составе «синих» 12 матчей, из них в премьер-лиге — шесть. «Челси» 17 апреля объявил, что Терри, контракт которого рассчитан до конца июня, после 22 лет пребывания в системе клуба покинет его по окончании текущего сезона.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Челси» в зимнее трансферное окно получил десять предложений от английских клубов, проявлявших заинтересованность в 36-летнем Терри. Сообщалось, что сам футболист пока не намерен вешать бутсы на гвоздь и готов рассмотреть все варианты относительно продолжения своей карьеры.

По данным прессы, одноклубник Терри испанский нападающий Диего Коста уже договорился о контракте с «Тяньцзинь Цюаньцзянь», который, как ожидается, будет подписан в середине мая с заработной платой игрока 30 миллионов евро в год. Сумма трансфера, по данным СМИ, составит 90 миллионов евро.

Главным тренером «Тяньцзинь Цюаньцзянь» является известный в прошлом футболист, чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Фабио Каннаваро. За команду среди прочих выступают бывший игрок петербургского «Зенита» Аксель Витсель и футболист сборной Бразилии Алешандре Пато, в 2016 году также защищавший цвета «Челси».

Вместе с «Челси» Терри стал четырехкратным чемпионом Англии, пятикратным обладателем Кубка страны, трехкратным обладателем Кубка Футбольной лиги, двукратным обладателем Суперкубка Англии, выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы. На протяжении профессиональной карьеры помимо «Челси» защитник играл еще за один клуб — «Ноттингем Форест», где он был в аренде в 2000 году.

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