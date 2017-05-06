«Тяньцзинь Цюаньцзянь» предложит Джону Терри контракт на два года
МОСКВА, 6 мая —
Р-Спорт. Китайский футбольный клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь» намерен предложить защитнику «Челси» Джону Терри, который по окончании текущего сезона покидает лондонскую команду, двухлетний контракт на выгодных условиях, сообщает Sun.
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Терри начал этот сезон в основном составе «Челси», но затем выбыл
Ранее в СМИ сообщалось, что «Челси» в зимнее трансферное окно получил десять предложений от английских клубов, проявлявших заинтересованность в 36-летнем Терри. Сообщалось, что сам футболист пока не намерен вешать бутсы на гвоздь и готов рассмотреть все варианты относительно продолжения своей карьеры.
По данным прессы, одноклубник Терри испанский нападающий Диего Коста уже договорился о контракте с «Тяньцзинь Цюаньцзянь», который, как ожидается, будет подписан в середине мая с заработной платой игрока 30 миллионов евро в год. Сумма трансфера, по данным СМИ, составит 90 миллионов евро.
Главным тренером «Тяньцзинь Цюаньцзянь» является известный в прошлом футболист, чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Фабио Каннаваро. За команду среди прочих выступают бывший игрок петербургского «Зенита» Аксель Витсель и футболист сборной Бразилии Алешандре Пато, в 2016 году также защищавший цвета «Челси».
Вместе с «Челси» Терри стал четырехкратным чемпионом Англии, пятикратным обладателем Кубка страны, трехкратным обладателем Кубка Футбольной лиги, двукратным обладателем Суперкубка Англии, выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы. На протяжении профессиональной карьеры помимо «Челси» защитник играл еще за один клуб — «Ноттингем Форест», где он был в аренде в 2000 году.
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