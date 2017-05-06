«Тяньцзинь Цюаньцзянь» предложит Джону Терри контракт на два года

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Терри начал этот сезон в основном составе «Челси», но затем выбыл из-за травмы, а по возвращении в строй почти не играл. Всего в нынешнем сезоне защитник провел в составе «синих» 12 матчей, из них в премьер-лиге — шесть. «Челси» 17 апреля объявил, что Терри, контракт которого рассчитан до конца июня, после 22 лет пребывания в системе клуба покинет его по окончании текущего сезона.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Челси» в зимнее трансферное окно получил десять предложений от английских клубов, проявлявших заинтересованность в 36-летнем Терри. Сообщалось, что сам футболист пока не намерен вешать бутсы на гвоздь и готов рассмотреть все варианты относительно продолжения своей карьеры.

По данным прессы, одноклубник Терри испанский нападающий Диего Коста уже договорился о контракте с «Тяньцзинь Цюаньцзянь», который, как ожидается, будет подписан в середине мая с заработной платой игрока 30 миллионов евро в год. Сумма трансфера, по данным СМИ, составит 90 миллионов евро.

Главным тренером «Тяньцзинь Цюаньцзянь» является известный в прошлом футболист, чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Фабио Каннаваро. За команду среди прочих выступают бывший игрок петербургского «Зенита» Аксель Витсель и футболист сборной Бразилии Алешандре Пато, в 2016 году также защищавший цвета «Челси».

Вместе с «Челси» Терри стал четырехкратным чемпионом Англии, пятикратным обладателем Кубка страны, трехкратным обладателем Кубка Футбольной лиги, двукратным обладателем Суперкубка Англии, выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы. На протяжении профессиональной карьеры помимо «Челси» защитник играл еще за один клуб — «Ноттингем Форест», где он был в аренде в 2000 году.