«Лудогорец» в шестой раз подряд стал чемпионом Болгарии по футболу
МОСКВА, 6 мая —
Р-Спорт. Футбольный клуб «Лудогорец» из Разграда досрочно выиграл золотые медали чемпионата Болгарии в сезоне-2016/17.
«Лудогорец» в пятницу в Пловдиве разгромил местный «Локомотив» со счетом 3:0, в результате чего с 75 очками стал недосягаем для идущих следом софийских ЦСКА и «Левски», в активе которых по 56 баллов.
Благодаря победе в чемпионате «Лудогорец» получил право выступить во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов-2017/18.
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