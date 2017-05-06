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6 мая 2017, 14:24 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Лудогорец» в шестой раз подряд стал чемпионом Болгарии по футболу

МОСКВА, 6 мая — Р-Спорт. Футбольный клуб «Лудогорец» из Разграда досрочно выиграл золотые медали чемпионата Болгарии в сезоне-2016/17.

«Лудогорец» в пятницу в Пловдиве разгромил местный «Локомотив» со счетом 3:0, в результате чего с 75 очками стал недосягаем для идущих следом софийских ЦСКА и «Левски», в активе которых по 56 баллов.

Благодаря победе в чемпионате «Лудогорец» получил право выступить во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов-2017/18.

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