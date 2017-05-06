Болельщики футбольного «Ильичевца» проголосовали за новое название клуба
Болельщики клуба первой украинской лиги «Ильичевец» (Мариуполь) приняли участие в голосовании за новое название клуба.
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С 1 апреля по 1 мая на клубном сайте фаны могли проголосовать за один из двух вариантов — «Мариуполь» и «Металлург». В итоге, за название «Мариуполь» проголосовали 1035 посетителей клубного сайта, а за «Металлург» — 661. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Параллельно проходил опрос и на городском сайте 0629.com.ua. За название «Мариуполь» отдали свои голоса 54% респондентов, а за «Металлург» — 45%.
По окончании текущего сезона инвесторы клуба, проанализировав итоги голосования, примут решение по переименованию.
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