Бывший игрок МЮ Гиггз посещал психиатра, чтобы привыкнуть к жизни без футбола

Гиггз рассказал о своих проблемах после того, как полузащитник другого английского клуба «Эвертон» Аарон Леннон был задержан полицией и доставлен в психиатрическую больницу из-за подозрения на психическое расстройство. «Вся моя жизнь крутилась вокруг “Манчестер Юнайтед” в течение 28 лет, — рассказал 43-летний Гиггз. — Когда моя карьера игрока, а затем и тренера в МЮ подошла к концу прошлым летом, я был на важном этапе перемен в моей профессиональной и личной жизни. Я принял решение посетить психиатра, чтобы научиться, как лучше с этим справиться, и некоторые предложенные идеи помогли мне адаптироваться к новой жизни без футбола».

Ранее в СМИ появилась информация, что Гиггз может возглавить «Мидлсбро» в следующем сезоне. На протяжении всей своей профессиональной карьеры Гиггз выступал за «Манчестер Юнайтед». Он провел за клуб 963 матча в различных турнирах, в которых отметился 168 голами.

В составе МЮ Гиггз стал 13-кратным чемпионом Англии, четырежды побеждал в Кубке Англии, стал девятикратным обладателем Суперкубка страны. Также вместе с клубом он дважды побеждал в Лиге чемпионов и один раз — на клубном чемпионате мира, в 2014 году Гиггз исполнял обязанности главного тренера клуба после увольнения Дэвида Мойеса.