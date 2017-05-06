Бывший игрок МЮ Гиггз посещал психиатра, чтобы привыкнуть к жизни без футбола
МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Известный в прошлом полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Уэльса Райан Гиггз признался, что посещал психиатра, чтобы привыкнуть к жизни без футбола. Его слова приводит газета Mirror.
Гиггз рассказал о своих проблемах после того, как полузащитник другого английского клуба «Эвертон» Аарон Леннон был задержан полицией и доставлен в психиатрическую больницу
Ранее в СМИ появилась информация, что Гиггз может возглавить «Мидлсбро» в следующем сезоне. На протяжении всей своей профессиональной карьеры Гиггз выступал за «Манчестер Юнайтед». Он провел за клуб 963 матча в различных турнирах, в которых отметился 168 голами.
В составе МЮ Гиггз стал 13-кратным чемпионом Англии, четырежды побеждал в Кубке Англии, стал девятикратным обладателем Суперкубка страны. Также вместе с клубом он дважды побеждал в Лиге чемпионов и один раз — на клубном чемпионате мира, в 2014 году Гиггз исполнял обязанности главного тренера клуба после увольнения Дэвида Мойеса.
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