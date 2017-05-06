Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29664643/
6 мая 2017, 13:55 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Бывший игрок МЮ Гиггз посещал психиатра, чтобы привыкнуть к жизни без футбола

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Известный в прошлом полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Уэльса Райан Гиггз признался, что посещал психиатра, чтобы привыкнуть к жизни без футбола. Его слова приводит газета Mirror.

Гиггз рассказал о своих проблемах после того, как полузащитник другого английского клуба «Эвертон» Аарон Леннон был задержан полицией и доставлен в психиатрическую больницу из-за подозрения на психическое расстройство. «Вся моя жизнь крутилась вокруг “Манчестер Юнайтед” в течение 28 лет, — рассказал 43-летний Гиггз. — Когда моя карьера игрока, а затем и тренера в МЮ подошла к концу прошлым летом, я был на важном этапе перемен в моей профессиональной и личной жизни. Я принял решение посетить психиатра, чтобы научиться, как лучше с этим справиться, и некоторые предложенные идеи помогли мне адаптироваться к новой жизни без футбола».

Ранее в СМИ появилась информация, что Гиггз может возглавить «Мидлсбро» в следующем сезоне. На протяжении всей своей профессиональной карьеры Гиггз выступал за «Манчестер Юнайтед». Он провел за клуб 963 матча в различных турнирах, в которых отметился 168 голами.

В составе МЮ Гиггз стал 13-кратным чемпионом Англии, четырежды побеждал в Кубке Англии, стал девятикратным обладателем Суперкубка страны. Также вместе с клубом он дважды побеждал в Лиге чемпионов и один раз — на клубном чемпионате мира, в 2014 году Гиггз исполнял обязанности главного тренера клуба после увольнения Дэвида Мойеса.

Манчестер Юнайтед
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
6 мая

Пахомов: инфраструктура Сочи полностью готова к проведению матчей Кубка конфедераций

СМИ: Месси достиг договоренности о новом контракте с "Барселоной"

Боксер Алоян удаленно примет участие в слушаниях CAS в связи с предстоящим боем