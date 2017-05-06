СМИ: Месси достиг договоренности о новом контракте с «Барселоной»

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Действующее соглашение форварда с каталонцами истекает в 2018 году. Издание отмечает, что президент испанского футбольного клуба Хосеп Бартомеу провел встречу с отцом 29-летнего аргентинца Хорхе Месси, на которой стороны достигли договоренности относительно основных пунктов грядущего соглашения. Сообщается, что существует еще несколько незначительных вопросов, которые требуется уладить, однако «база для нового контракта уже есть».

Ранее другая испанская газета As писала, что Месси отверг первое предложение каталонцев по новому контракту с зарплатой более €30 млн.

Месси является воспитанником «Барселоны», за основной состав клуба он дебютировал 16 октября 2004 года — в матче с «Эспаньолом», а свой первый гол за сине-гранатовых забил 1 мая 2005 года — в поединке с «Альбасете».

В составе каталонского клуба он стал восьмикратным чемпионом Испании, четырехкратным обладателем Кубка страны, четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. Также аргентинец является пятикратным обладателем «Золотого мяча» — приза лучшему футболисту мира.