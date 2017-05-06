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6 мая 2017, 9:07 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Марез планирует покинуть «Лестер» будущим летом

Полузащитник «Лестера» Рияд Марез намерен сменит клуб по окончании текущего сезона.

Полузащитник <span class=error>Лестера</span> <span class=error>Рияд</span> <span class=error>Марез</span> намерен сменит клуб по окончании текущего сезона. Увеличить
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Марез недоволен тем, что главный тренер «Лестера» Крэйг Шекспир заменил его в матче 35-го тура чемпионата Англии с «Вест Бромвич Альбион».

В качестве клуба, заинтересованного в услугах Мареза, называется «Марсель», который собирается укрепить состав для борьбы за попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Ранее также сообщалось, что интерес к Марезу проявляет «Барселона».

Алжирец в текущем сезоне провел за «Лестер» 44 матча, в которых забил 9 мячей и отдал 7 результативных передач. Действующий контракт Мареза с клубом рассчитан до 2020 года.

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