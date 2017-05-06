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6 мая 2017, 1:40 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футбольный клуб «Монако» приобрел контрольный пакет акций клуба «Серкль Брюгге»

МОСКВА, 6 мая — Р-Спорт. Футбольный клуб «Монако» стал владельцем контрольного пакета акций бельгийского футбольного клуба «Серкль Брюгге», сообщается на официальном сайте монегасков.

«Серкль Брюгге» — трёхкратный чемпион Бельгии и двукратный обладатель кубка страны. На данный момент команда выступает во втором по силе дивизионе Бельгии.

Проект является частью стратегии развития молодежи «Монако».

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