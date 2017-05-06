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6 мая 2017, 0:11 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Севилья» и «Реал Сосьедад» победителя не выявили

В стартовом матче 36-го тура испанской Примеры встречались «Севилья» и «Реал Сосьедад». Игра, прошедшая на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» (Севилья), завершилась вничью со счётом 1:1.

В стартовом матче 36-го тура испанской Примеры встречались Севилья и Реал Сосьедад. Увеличить
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В конце первого тайма Пабло Сарабия вывел хозяев поля вперёд, а на 61-й минуте Карлос Вела счёт сравнял.

В концовке команда из Сан-Себастьяна осталась вдесятером — две жёлтые карточки в течение пяти минут получил Давид Сурутуса.

В таблице испанского чемпионата «Севилья» (69 очков) занимает четвёртое место, а «Реал Сосьедад» (62) — седьмое.

5.05.2017 22:00 основной раунд: 36-й тур Ramon Sanchez Pizjuan
Севилья 1:1 Реал Сосьедад
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Хорхе Сампаоли Эусебио Сакристан
Голы
41′ Пабло Сарабия 17
11 Карлос Альберто Вела 61′
Составы
Серхио Рико 1
4′ Клеман Лангле 5
Серхио Эскудеро 18
Адиль Рами 23
58′ Габриэль Меркадо 24
Стивен Н`Зонзи 15
68′ Пабло Сарабия 17
Виссам Бен Йеддер 12
81′ Самир Насри 10
Висенте де ла Фуэнте Иборра 8
81′ Виктор Мачин Перес Витоло 20
Стеван Йоветич 16
44′ 68′ Франко Васкес 22
Паулу Энрике Гансу 19
1 Херонимо Рульи
6 Иньиго Мартинес 71′
19 Юри Берчиче
22 Рауль Навас
29 Альваро Одриосола
4 Асьер Андонехи Ильярраменди 42′
10 Аргарате Хаби Прието
17 Давид Сурутуса 74′ 79′
18 Микель Ойярсабаль 61′
16 Серхио Каналес 67′
7 Хуан Мигель Хуанми 89′
8 Эстебан Гранеро
11 Карлос Альберто Вела 81′
27 Игор Субельдия
Статистика
4 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 9
3 Удары в створ 3
10 Угловые 3
20 Фолы 10
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Хосе Луис Гонсалес Гонсалес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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