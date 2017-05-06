«Севилья» и «Реал Сосьедад» победителя не выявили
В стартовом матче 36-го тура испанской Примеры встречались «Севилья» и «Реал Сосьедад». Игра, прошедшая на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» (Севилья), завершилась вничью со счётом 1:1.
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В конце первого тайма Пабло Сарабия вывел хозяев поля вперёд, а на 61-й минуте Карлос Вела счёт сравнял.
В концовке команда из
В таблице испанского чемпионата «Севилья» (69 очков) занимает четвёртое место, а «Реал Сосьедад» (62) — седьмое.
|5.05.2017 22:00
|основной раунд: 36-й тур
|Ramon Sanchez Pizjuan
|Севилья
|1:1
|Реал Сосьедад
|Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
|Хорхе Сампаоли
|Эусебио Сакристан
Голы
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Составы
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Статистика
|4
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|9
|3
|Удары в створ
|3
|10
|Угловые
|3
|20
|Фолы
|10
|3
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Хосе Луис Гонсалес Гонсалес (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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