«Вест Хэм» победил «Тоттенхэм» и прервал 9-матчевую победную серию «шпор» в АПЛ
«Тоттенхэм Хотспур» потерпел поражение от «Вест Хэм Юнайтед» в матче 36-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Олимпийский» и завершилась со счётом 1:0.
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Единственный гол на 65-й минуте забил аргентинский полузащитник «молотобойцев» Мануэль Лансини.
«Вест Хэм» прервал 9-матчевую победную серию «Тоттенхэма» в АПЛ. «Шпоры» (77 очков) идут на втором месте в таблице чемпионата и отстают от лидирующего «Челси» на четыре балла, однако синие сыграли на одну игру меньше. «Вест Хэм» (42) поднялся на 9-е место.
|5.05.2017 22:00
|основной раунд: 36-й тур
|London Stadium
|Вест Хэм Юнайтед
|1:0
|Тоттенхэм Хотспур
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Славен Билич
|Маурисио Покеттино
Голы
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Составы
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Статистика
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|11
|5
|Удары в створ
|5
|3
|Угловые
|7
|8
|Фолы
|9
|3
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Энтони Тэйлор (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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