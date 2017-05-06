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6 мая 2017, 0:24 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Вест Хэм» победил «Тоттенхэм» и прервал 9-матчевую победную серию «шпор» в АПЛ

«Тоттенхэм Хотспур» потерпел поражение от «Вест Хэм Юнайтед» в матче 36-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Олимпийский» и завершилась со счётом 1:0.

Тоттенхэм Хотспур потерпел поражение от <span class=error>Вест</span> <span class=error>Хэм</span> Юнайтед в матче 36-го тура чемпионата Англии. Увеличить
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Единственный гол на 65-й минуте забил аргентинский полузащитник «молотобойцев» Мануэль Лансини.

«Вест Хэм» прервал 9-матчевую победную серию «Тоттенхэма» в АПЛ. «Шпоры» (77 очков) идут на втором месте в таблице чемпионата и отстают от лидирующего «Челси» на четыре балла, однако синие сыграли на одну игру меньше. «Вест Хэм» (42) поднялся на 9-е место.

5.05.2017 22:00 основной раунд: 36-й тур London Stadium
Вест Хэм Юнайтед 1:0 Тоттенхэм Хотспур
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Славен Билич Маурисио Покеттино
Голы
65′ Мануэль Ланцини (А. Айю) 10
Составы
Сан Мигель дель Кастильо Адриан 13
39′ Уинстон Рид 2
Аарон Крессуэлл 3
Джеймс Коллинс 19
71′ Сэмюэл Бирам 22
Жозе Фонти 23
Шейку Куяте 8
15′ Марк Нобл 16
66′ 90′ Мануэль Ланцини 10
Эдмилсон Фернандес 31
84′ Андре Айю 20
Роберт Снодграсс 11
89′ Хонатан Кальери 28
Эшли Флетчер 24
1 Юго Ллорис
4 Тоби Алдервейрелд
33 Бен Дэйвис
15 Эрик Дайер
20 Деле Алли
23 Кристиан Эриксен
7 Сон Хын Мин
10 Харри Кейн
2 Кайл Уокер 80′ 12′
16 Киран Триппьер 90+4′
5 Ян Фертонген 67′
19 Мусса Дембеле
12 Виктор Ваньяма 73′
9 Винсент Янссен
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 11
5 Удары в створ 5
3 Угловые 7
8 Фолы 9
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Энтони Тэйлор (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Тоттенхэм Хотспур
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