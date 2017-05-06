«Вест Хэм» победил «Тоттенхэм» и прервал 9-матчевую победную серию «шпор» в АПЛ

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Единственный гол на 65-й минуте забил аргентинский полузащитник «молотобойцев» Мануэль Лансини.

«Вест Хэм» прервал 9-матчевую победную серию «Тоттенхэма» в АПЛ. «Шпоры» (77 очков) идут на втором месте в таблице чемпионата и отстают от лидирующего «Челси» на четыре балла, однако синие сыграли на одну игру меньше. «Вест Хэм» (42) поднялся на 9-е место.