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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29661431/
6 мая 2017, 0:04 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Сент-Этьен» сыграл вничью с «Бордо»

«Сент-Этьен» сыграл вничью с «Бордо» в матче 36-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла в Сент-Этьене на стадионе «Жеффруа-Гишар» и завершилась со счётом 2:2.

В составе хозяев голами отметились нападающий Роберт Берич и полузащитник Венсан Пажо. За гостей мячи забивали форвард Гаэтан Лаборде и хавбек Адам Уна, реализовавший пенальти.

«Сент-Этьен» набрал 50 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице французского чемпионата. «Бордо» (57) идёт на пятой позиции, позволяющей сыграть в квалификации Лиги Европы.

5.05.2017 21:45 основной раунд: 36-й тур Stade Geoffroy-Guichard
Сент-Этьен 2:2 Бордо
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Кристоф Гальтье Жослен Гурвеннек
Голы
45′ Роберт Берич 27
64′ Венсан Пажо 5
17 Адам Унас 42′
24 Гаэтан Лаборд 50′
Составы
Стефан Рюффье 16
Кевин Теофиль-Катрин 2
Лоик Перрен 24
Кевин Малькюи 25
Венсан Пажо 5
70′ Жордан Верету 14
Ромен Амума 21
Роберт Берич 27
86′ Уле Сельнес 17
Анри Севе 11
90′ Дигбо Маига 32
Пьер-Ив Полома 3
79′ Кевин Монне-Паке 22
Арно Норден 33
16 Седрик Каррассо
3 Диего Контенто 61′
5 Николя Паллуа 90+2′
6 Игор Левчук
20 Юссуф Сабали
13 Юнусс Санкаре
14 Жереми Тулалан
25 Филипе Силва де Оливейра Малком
17 Адам Унас 74′
11 Франсуа Камано
18 Ярослав Плашил 84′
23 Валентин Вада
24 Гаэтан Лаборд 66′ 12′
9 Диего Ролан
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 1
15 Удары (всего) 11
5 Удары в створ 5
7 Угловые 7
14 Фолы 11
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Франк Шнайдер (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Бордо
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