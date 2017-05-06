«Сент-Этьен» сыграл вничью с «Бордо»
«Сент-Этьен» сыграл вничью с «Бордо» в матче 36-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла в
Сент-Этьене на стадионе «Жеффруа-Гишар» и завершилась со счётом 2:2.
В составе хозяев голами отметились нападающий Роберт Берич и полузащитник Венсан Пажо. За гостей мячи забивали форвард Гаэтан Лаборде и хавбек Адам Уна, реализовавший пенальти.
«Сент-Этьен» набрал 50 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице французского чемпионата. «Бордо» (57) идёт на пятой позиции, позволяющей сыграть в квалификации Лиги Европы.
|5.05.2017 21:45
|основной раунд: 36-й тур
|Stade Geoffroy-Guichard
|Сент-Этьен
|2:2
|Бордо
|Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
|Кристоф Гальтье
|Жослен Гурвеннек
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|1
|15
|Удары (всего)
|11
|5
|Удары в створ
|5
|7
|Угловые
|7
|14
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Франк Шнайдер (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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