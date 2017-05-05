«Кёльн» прервал 11-матчевую беспроигрышную серию «Вердера» в Бундеслиге

На 13-й минуте Антони Модест вывел хозяев поля вперёд, а на 28-й минуте Леонардо Биттенкорт сделал счёт 2:0. Ещё до перерыва гости сумели отыграться — на 34-й минуте отличился Фин Бартельс, а за пять минут до конца первого тайма Теодор Гебре Селасси счёт сравнял. Однако на перерыв команды ушли при счёте 3:2 в пользу «козлов» — на 44-й минуте точным ударом отметился Симон Цоллер. В начале второй половины Модест оформил дубль. В дальнейшем команда из Бремена сумела лишь сократить разрыв в счёте до минимального — на 62-й минуте это сделал Зерге Гнабри.

Таким образом, прервалась беспроигрышная серия «Вердера» в чемпионате, которая насчитывала 11 матчей.

В таблице Бундеслиги «Кёльн» (45 очков) занимает шестое место, а «Вердер» (45) располагается на седьмой строчке.