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5 мая 2017, 23:51 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Кёльн» прервал 11-матчевую беспроигрышную серию «Вердера» в Бундеслиге

В матче 32-го тура немецкой Бундеслиги «Кёльн» на своём поле одержал победу со счётом 4:3 над «Вердером».

На 13-й минуте Антони Модест вывел хозяев поля вперёд, а на 28-й минуте Леонардо Биттенкорт сделал счёт 2:0. Ещё до перерыва гости сумели отыграться — на 34-й минуте отличился Фин Бартельс, а за пять минут до конца первого тайма Теодор Гебре Селасси счёт сравнял. Однако на перерыв команды ушли при счёте 3:2 в пользу «козлов» — на 44-й минуте точным ударом отметился Симон Цоллер. В начале второй половины Модест оформил дубль. В дальнейшем команда из Бремена сумела лишь сократить разрыв в счёте до минимального — на 62-й минуте это сделал Зерге Гнабри.

Таким образом, прервалась беспроигрышная серия «Вердера» в чемпионате, которая насчитывала 11 матчей.

В таблице Бундеслиги «Кёльн» (45 очков) занимает шестое место, а «Вердер» (45) располагается на седьмой строчке.

5.05.2017 21:30 основной раунд: 32-й тур Rhein-Energie-Stadion
Кельн 4:3 Вердер
Первый тайм: 3:2
Главные тренеры
Петер Штегер Александр Нури
Голы
13′ Антони Модест (Л. Биттенкурт) 27
28′ Леонардо Биттенкурт (Л. Клюнтер) 21
44′ Симон Цоллер (Л. Биттенкурт) 11
47′ Антони Модест 27
22 Фин Бартельс (З. Юнузович) 34′
23 Теодор Гебреселассие (З. Юнузович) 40′
29 Серж Гнабри (Ф. Бартельс) 62′
Составы
Тимо Хорн 1
Невен Суботич 2
Доминик Хайнц 3
Фредерик Серенсен 4
Йонас Хектор 14
Лукас Клюнтер 24
Маттиас Леманн 33
Антони Модест 27
70′ Милош Йоич 8
Марко Хегер 6
75′ Леонардо Биттенкурт 21
Константин Рауш 34
82′ Симон Цоллер 11
Артем Руднев 9
42 Феликс Видвальд
18 Никлас Мойсандер 60′
23 Теодор Гебреселассие
26 Людовик Ламин Сане
16 Златко Юнузович
22 Фин Бартельс
27 Флориан Гриллич
10 Макс Крузе
13 Милош Велькович 81′
14 Клаудио Писарро
4 Роберт Бауэр 65′
7 Флориан Кайнц
6 Томас Делэйни 54′ 21′
29 Серж Гнабри
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 11
9 Удары в створ 4
5 Угловые 1
9 Фолы 10
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Вольфганг Штарк (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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