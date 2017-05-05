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5 мая 2017, 22:59 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Паоло Мальдини: При новых владельцах в «Милане» меня не будет

Легенда «Милана» Паоло Мальдини заявил, что отказался от предложения новых владельцев клуба о месте в руководстве команды.

Легенда Милана <span class=error>Паоло</span> <span class=error>Мальдини</span> заявил что отказался от предложения новых владельцев клуба о месте в руководстве команды. Увеличить
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13 апреля Сильвио Берлускони передал 99,93 процента акций китайско-американскому консорциуму Rossoneri Sport Investment Lux, который возглавляет Ли Юнхун. Клуб оценен в 740 миллионов евро, из которых 220 миллионов являются долговыми обязательствами.

— Возвращение в «Милан»? Нет, конечно! — цитирует Sky Мальдини. — Принял это решение давно и считаю его правильным. Разговаривал с новыми инвесторами и в октябре, и в прошлом месяце, но мое мнение не изменилось. Я не согласен с планами новых руководителей, но надеюсь, что клуб вернется на свой уровень.

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