Ракицкий летом может перейти в «Интер»

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Согласно TUTTOmercatoWEB, сегодня прошла встреча между представителями итальянского клуба и агентом игрока. Отмечается, что стороны контактировали еще в феврале.

Напомним, что контракт 27-летнего игрока с действующем клубом истекал предстоящим летом, но в конце апреля был продлен на 5 лет. Как утверждает источник, это было сделано для того, чтобы «Шахтер» смог выручить деньги от запланированной продажи Ракицкого.