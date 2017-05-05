Ракицкий летом может перейти в «Интер»
Защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий попал в сферу интересов «Интера».
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Согласно TUTTOmercatoWEB, сегодня прошла встреча между представителями итальянского клуба и агентом игрока. Отмечается, что стороны контактировали еще в феврале.
Напомним, что контракт 27-летнего игрока с действующем клубом истекал предстоящим летом, но в конце апреля был продлен на 5 лет. Как утверждает источник, это было сделано для того, чтобы «Шахтер» смог выручить деньги от запланированной продажи Ракицкого.
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