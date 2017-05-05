Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29661083/
5 мая 2017, 22:36 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Ракицкий летом может перейти в «Интер»

Защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий попал в сферу интересов «Интера».

Защитник Шахтера Ярослав Ракицкий попал в сферу интересов <span class=error>Интера</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Согласно TUTTOmercatoWEB, сегодня прошла встреча между представителями итальянского клуба и агентом игрока. Отмечается, что стороны контактировали еще в феврале.

Напомним, что контракт 27-летнего игрока с действующем клубом истекал предстоящим летом, но в конце апреля был продлен на 5 лет. Как утверждает источник, это было сделано для того, чтобы «Шахтер» смог выручить деньги от запланированной продажи Ракицкого.

Интер
Новости Матчи Состав Статистика
Шахтер Д
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
03 мая

Все о драке в финале Кубка (кто виноват)

Роман Павлюченко: "Ари поступил, как человек-г...о"

Первый инсайд по трансферам "Спартака"