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5 мая 2017, 22:17 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Итальянская федерация отменила дисквалификацию Мунтари за уход с поля

Итальянская федерация футбола отменила одноматчевую дисквалификацию полузащитника «Пескары» Салли Мунтари, сообщает ABC News.

В гостевом матче 34-го тура Серии А с «Кальяри» (0:1) хавбек принял решение самостоятельно покинуть поле после того, как арбитр отказался останавливать встречу в связи с расистскими оскорблениями в его адрес со стороны фанатов. Покидая поле, Салли показал болельщикам руку и прокричал: «Это мой цвет».

Позже полузащитник «Болоньи» Годфред Донса выразил готовность бойкотировать матчи в поддержку Мунтари.

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