Итальянская федерация отменила дисквалификацию Мунтари за уход с поля

В гостевом матче 34-го тура Серии А с «Кальяри» (0:1) хавбек принял решение самостоятельно покинуть поле после того, как арбитр отказался останавливать встречу в связи с расистскими оскорблениями в его адрес со стороны фанатов. Покидая поле, Салли показал болельщикам руку и прокричал: «Это мой цвет».

Позже полузащитник «Болоньи» Годфред Донса выразил готовность бойкотировать матчи в поддержку Мунтари.