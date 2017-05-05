Итальянская федерация отменила дисквалификацию Мунтари за уход с поля
Итальянская федерация футбола отменила одноматчевую дисквалификацию полузащитника «Пескары» Салли Мунтари, сообщает ABC News.
В гостевом матче 34-го тура Серии А с «Кальяри» (0:1) хавбек принял решение самостоятельно покинуть поле после того, как арбитр отказался останавливать встречу в связи с расистскими оскорблениями в его адрес со стороны фанатов. Покидая поле, Салли показал болельщикам руку и прокричал: «Это мой цвет».
Позже полузащитник «Болоньи» Годфред Донса выразил готовность бойкотировать матчи в поддержку Мунтари.
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