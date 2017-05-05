Моуринью предоставит отдых игрокам основного состава в матче с «Арсеналом»
Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что предоставит отдых игрокам основного состава на матче
Премьер-лиги с «Арсеналом».
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Мы постараемся. Не собираемся говорить «Арсеналу»: «Обыграйте нас» или «Обыграйте нас 5:0 или 6:0». «МЮ» будет бороться за результат, но невозможно не предоставить отдых игрокам. Не могу поступить иначе. Если бы следующий матч «Сельта» играла против сильного соперника своим лучшим составом и боролась за высокие места в Примере, тогда мы были бы в равных условиях. Однако сейчас я не могу играть тем же составом против «Арсенала», который был в матче с «Сельтой», а затем ещё раз использовать этих же игроков в четверг в ответном матче Лиги Европы.
Нужно
Ранее «МЮ» обыграл «Сельту» в первом полуфинальном матче Лиги Европы со счетом 1:0.
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