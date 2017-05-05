Моуринью предоставит отдых игрокам основного состава в матче с «Арсеналом»

«Мы постараемся. Не собираемся говорить «Арсеналу»: «Обыграйте нас» или «Обыграйте нас 5:0 или 6:0». «МЮ» будет бороться за результат, но невозможно не предоставить отдых игрокам. Не могу поступить иначе. Если бы следующий матч «Сельта» играла против сильного соперника своим лучшим составом и боролась за высокие места в Примере, тогда мы были бы в равных условиях. Однако сейчас я не могу играть тем же составом против «Арсенала», который был в матче с «Сельтой», а затем ещё раз использовать этих же игроков в четверг в ответном матче Лиги Европы.

Нужно по-человечески относиться к футболистам и проявлять здравый смысл в отношении нашей ситуации в английской Премьер-лиге. Думаю, прошлый матч против «Суонси» (1:1) был последним шансом в борьбе за место четвёрке, поэтому теперь я точно предоставлю отдых своим игрокам, — приводит его слова The Guardian .

Ранее «МЮ» обыграл «Сельту» в первом полуфинальном матче Лиги Европы со счетом 1:0.