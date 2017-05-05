Воспитанник киевского «Динамо» Мякушко принес «Ворскле» победу в матче Премьер-лиги

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Гости добились победы с минимальным счетом 1:0.

На 24-й минуте игры атака правым флангом завершилась подачей на дальний угол вратарской площади, и воспитанник «Динамо» Сергей Мякушко, выступающий за «Ворсклу» на правах аренды, заставил ошибиться голкипера хозяев Недилько.

Луцкая команда могла сравнять счет незадолго до конца встречи, но удар Романа Ильницкого пришелся в стойку ворот.

Победа позволила «Ворскле» набрать 34 очка и закрепиться на 7-м месте турнирной таблицы. У «Волыни» 13 очков и минимальные шансы на сохранение места в элитном дивизионе.