Воспитанник киевского «Динамо» Мякушко принес «Ворскле» победу в матче Премьер-лиги
В Луцке состоялся матч 28-го тура украинской
Премьер-лиги, в котором «Волынь» принимала полтавскую «Ворсклу».
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Гости добились победы с минимальным счетом 1:0.
На 24-й минуте игры атака правым флангом завершилась подачей на дальний угол вратарской площади, и воспитанник «Динамо» Сергей Мякушко, выступающий за «Ворсклу» на правах аренды, заставил ошибиться голкипера хозяев Недилько.
Луцкая команда могла сравнять счет незадолго до конца встречи, но удар Романа Ильницкого пришелся в стойку ворот.
Победа позволила «Ворскле» набрать 34 очка и закрепиться на 7-м месте турнирной таблицы. У «Волыни» 13 очков и минимальные шансы на сохранение места в элитном дивизионе.
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