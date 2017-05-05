Хуанфран вернулся к тренировкам в общей группе «Атлетико»
Защитник «Атлетико» Хуанфран восстановился от повреждения бедра и вернулся к тренировкам в общей группе мадридской команды, пишет Marca. 32-летний футболист пропустил почти три недели после того, как травмировался в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов с «Лестер Сити» (1:1).
Сообщается, что Хуанфран вряд ли сыграет в ближайшем матче чемпионата Испании с «Эйбаром» (6 мая), но может помочь «Атлетико» в ответной игре с «Реалом» (10 мая) в полуфинале Лиги чемпионов. В первом матче «сливочные» победили «матрасников» со счётом 3:0.
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