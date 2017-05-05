Хуанфран вернулся к тренировкам в общей группе «Атлетико»

Сообщается, что Хуанфран вряд ли сыграет в ближайшем матче чемпионата Испании с «Эйбаром» (6 мая), но может помочь «Атлетико» в ответной игре с «Реалом» (10 мая) в полуфинале Лиги чемпионов. В первом матче «сливочные» победили «матрасников» со счётом 3:0.