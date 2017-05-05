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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29660673/
5 мая 2017, 21:37 | Футбол: Зарубежный | БЕЛТА

Футболисты «Ислочи» одержали первую победу в чемпионате Беларуси

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Ислочи» обыграли брестское «Динамо» в стартовом матче 6-го тура чемпионата Беларуси, одержав первую победу в нынешнем первенстве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Уже в начале поединка, проходившего на поле ФК «Минск», соперники обменялись голами — на 4-й минуте Дмитрий Осипенко открыл счет, а через 5 минут аргентинский легионер брестчан Леандро Торрес сравнял результат. После перерыва футболисты «Ислочи» сумели еще дважды поразить ворота гостей. На 67-й минуте отличился Олег Патоцкий, а еще через 10 минут окончательный результат установил Ринар Валеев — 3:1. До этого «Ислочь» потерпела пять поражений подряд.

В другом сегодняшнем поединке футболисты «Витебска» у себя дома разошлись миром с «Городеей» — 0:0.

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