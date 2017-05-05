Футболисты «Ислочи» одержали первую победу в чемпионате Беларуси

Уже в начале поединка, проходившего на поле ФК «Минск», соперники обменялись голами — на 4-й минуте Дмитрий Осипенко открыл счет, а через 5 минут аргентинский легионер брестчан Леандро Торрес сравнял результат. После перерыва футболисты «Ислочи» сумели еще дважды поразить ворота гостей. На 67-й минуте отличился Олег Патоцкий, а еще через 10 минут окончательный результат установил Ринар Валеев — 3:1. До этого «Ислочь» потерпела пять поражений подряд.

В другом сегодняшнем поединке футболисты «Витебска» у себя дома разошлись миром с «Городеей» — 0:0.