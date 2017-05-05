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5 мая 2017, 21:26 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Буффон: Уход Мораты из «Ювентуса» стал для меня разочарованием

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон сообщил, что расстроился, когда его бывший партнёр по команде нападающий Альваро Мората в 2016 году перешёл из итальянского клуба в «Реал».

Голкипер <span class=error>Ювентуса</span> Джанлуиджи Буффон сообщил что расстроился когда его бывший партнёр по команде нападающий <span class=error>Альваро</span> <span class=error>Мората</span> в 2016 году перешёл из итальянского клуба в Реал. Увеличить
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«Адаптация заняла у Мораты пару месяцев, но это нормально. Он идеально научился тому, как двигаться на поле в Италии. “Ювентус” играет совсем не так, как “Реал”. Его уход из “Ювентуса”? Для меня это стало разочарованием, поскольку у Мораты большой талант. Сейчас он в таком возрасте, когда может окончательно созреть. Альваро мог стать ключевым игроком “Ювентуса”. В конце его пребывания в клубе у него были негативные мысли. Разговаривал с ним, поскольку было его жалко и хотелось помочь. Мората мне очень нравился как партнёр», — цитирует Буффона Football Italia.

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