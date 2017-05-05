Буффон: Уход Мораты из «Ювентуса» стал для меня разочарованием

«Адаптация заняла у Мораты пару месяцев, но это нормально. Он идеально научился тому, как двигаться на поле в Италии. “Ювентус” играет совсем не так, как “Реал”. Его уход из “Ювентуса”? Для меня это стало разочарованием, поскольку у Мораты большой талант. Сейчас он в таком возрасте, когда может окончательно созреть. Альваро мог стать ключевым игроком “Ювентуса”. В конце его пребывания в клубе у него были негативные мысли. Разговаривал с ним, поскольку было его жалко и хотелось помочь. Мората мне очень нравился как партнёр», — цитирует Буффона Football Italia.