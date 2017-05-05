Болельщики «Манчестер Юнайтед» признали Эрреру лучшим игроком апреля
Полузащитник Андер Эррера признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» по итогам апреля, сообщает официальный сайт клуба.
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По итогам голосования болельщиков манкунианцев испанец получил 46% голосов, опередив защитника Эрика Бейи и нападающего Маркуса Рашфорда (оба — 27%).
Эррера был удостоен приза лучшему игроку месяца в третий раз. Раньше это происходило в феврале и апреле 2015 года.
Награду 27-летний хавбек получил на базе клуба в пятницу после того, как помог команде победить в гостях «Сельту» (1:0) в первом матче ½ финала Лиги Европы.
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