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5 мая 2017, 20:35 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Болельщики «Манчестер Юнайтед» признали Эрреру лучшим игроком апреля

Полузащитник Андер Эррера признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» по итогам апреля, сообщает официальный сайт клуба.

Полузащитник <span class=error>Андер</span> <span class=error>Эррера</span> признан лучшим игроком Манчестер Юнайтед по итогам апреля сообщает официальный сайт клуба. Увеличить
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По итогам голосования болельщиков манкунианцев испанец получил 46% голосов, опередив защитника Эрика Бейи и нападающего Маркуса Рашфорда (оба — 27%).

Эррера был удостоен приза лучшему игроку месяца в третий раз. Раньше это происходило в феврале и апреле 2015 года.

Награду 27-летний хавбек получил на базе клуба в пятницу после того, как помог команде победить в гостях «Сельту» (1:0) в первом матче ½ финала Лиги Европы.

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