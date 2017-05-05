Моуринью: У меня нет никаких проблем с Венгером
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в преддверии гостевого матча 36-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом» (7 мая) прокомментировал слова наставника лондонской команды Арсена Венгера об их взаимоотношениях.
Накануне французский специалист сказал: «Мы уважаем друг друга».
«У меня нет никаких проблем с Венгером. До и после последнего матча на “Олд Траффорд” мы пожали друг другу руки, а потом сделали это ещё раз в комнате для
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter