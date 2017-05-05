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5 мая 2017, 18:28 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Моуринью: У меня нет никаких проблем с Венгером

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в преддверии гостевого матча 36-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом» (7 мая) прокомментировал слова наставника лондонской команды Арсена Венгера об их взаимоотношениях.

Накануне французский специалист сказал: «Мы уважаем друг друга».

«У меня нет никаких проблем с Венгером. До и после последнего матча на “Олд Траффорд” мы пожали друг другу руки, а потом сделали это ещё раз в комнате для пресс-конференций. Когда с кем-то мир, у меня нет проблем. Я большой мальчик, который был в футболе всю свою жизнь. Знаю, что, когда на поле возникают проблемы, на следующий день они перестают быть проблемами», — цитирует Моуринью AS.

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