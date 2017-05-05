Моуринью: У меня нет никаких проблем с Венгером

Накануне французский специалист сказал: «Мы уважаем друг друга».

«У меня нет никаких проблем с Венгером. До и после последнего матча на “Олд Траффорд” мы пожали друг другу руки, а потом сделали это ещё раз в комнате для пресс-конференций. Когда с кем-то мир, у меня нет проблем. Я большой мальчик, который был в футболе всю свою жизнь. Знаю, что, когда на поле возникают проблемы, на следующий день они перестают быть проблемами», — цитирует Моуринью AS.