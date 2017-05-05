Фанаты «Лацио» взяли ответственность за вывешенные куклы игроков «Ромы»

Жители Рима стали свидетелями необычного зрелища: вечером 4 мая в столице Италии можно было увидеть три куклы, свисающие с одного из пешеходных мостов возле Колизея. Это произошло спустя несколько дней после матча 34-го тура итальянской Серии A «Рома» — «Лацио» (1:3). Куклы были с футболками игроков «Ромы» Даниэле Де Росси, Раджи Найнгголана и Мохамеда Салаха. На самом мосту был прикреплён плакат со следующими словами: «Один совет: спите с включённым светом».

Фанаты «Лацио» из объединения Curva Nord подчеркнули, что данная акция не несёт никакой угрозы для игроков «Ромы» и является лишь шуткой над принципиальным соперником после победы в дерби. Тиффози также не собираются приносить извинения за данный перформанс.