Источник: Месси отклонил первое предложение о продлении контракта с «Барселоной»

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По информации издания, аргентинскому футболисту предлагали соглашение до лета 2022 года с зарплатой € 30−35 млн в год.

Действующий контракт Месси с «Барселоной» истекает летом 2018 года, поэтому каталонский клуб продолжит работу над подписанием нового соглашение в ближайшее время. Отмечается, что для переговоров с клубом в Испанию прибыл отец и агент футболиста Хорхе Месси.

Ранее сообщалось, что президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу не хочет, чтобы вопрос о продлении контракта с Месси оставался висеть в воздухе до лета.