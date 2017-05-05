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5 мая 2017, 18:25 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Источник: Месси отклонил первое предложение о продлении контракта с «Барселоной»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси после нескольких месяцев переговоров о продлении контракта с клубом отклонил первое предложение, сообщает AS.

Нападающий Барселоны <span class=error>Лионель</span> <span class=error>Месси</span> после нескольких месяцев переговоров о продлении контракта с клубом отклонил первое предложение сообщает AS. Увеличить
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По информации издания, аргентинскому футболисту предлагали соглашение до лета 2022 года с зарплатой € 30−35 млн в год.

Действующий контракт Месси с «Барселоной» истекает летом 2018 года, поэтому каталонский клуб продолжит работу над подписанием нового соглашение в ближайшее время. Отмечается, что для переговоров с клубом в Испанию прибыл отец и агент футболиста Хорхе Месси.

Ранее сообщалось, что президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу не хочет, чтобы вопрос о продлении контракта с Месси оставался висеть в воздухе до лета.

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