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5 мая 2017, 18:23 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Лацио» проявляет интерес к полузащитнику «Шахтёра» Тайсону

Диего Дорнеллес, агент полузащитника донецкого «Шахтёра» Тайсона, рассказал, что к 29-летнему бразильцу проявляет интерес «Лацио».

Диего Дорнеллес агент полузащитника донецкого Шахтёра <span class=error>Тайсона</span> рассказал что к 29-летнему бразильцу проявляет интерес <span class=error>Лацио</span>. Увеличить
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«У меня было несколько звонков из Италии. «Интер»? Нет, из «Лацио». Тайсон хочет сыграть за национальную команду на чемпионате мира в России, и Серия А идеальна для него, чтобы продемонстрировать свои качества.
Премьер-лига также стала бы отличной сценой для него.

Он играет в Европе долгое время и теперь готов играть в большом чемпионате, — цитирует агента Football Italia со ссылкой на Radio Bandeirantes.

Тайсон выступает в украинском чемпионате на протяжении семи лет. Его контракт с «Шахтёром» истекает в конце 2017 года.

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