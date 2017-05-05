«Лацио» проявляет интерес к полузащитнику «Шахтёра» Тайсону

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«У меня было несколько звонков из Италии. «Интер»? Нет, из «Лацио». Тайсон хочет сыграть за национальную команду на чемпионате мира в России, и Серия А идеальна для него, чтобы продемонстрировать свои качества.

Премьер-лига также стала бы отличной сценой для него.

Он играет в Европе долгое время и теперь готов играть в большом чемпионате, — цитирует агента Football Italia со ссылкой на Radio Bandeirantes.

Тайсон выступает в украинском чемпионате на протяжении семи лет. Его контракт с «Шахтёром» истекает в конце 2017 года.