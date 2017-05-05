Альваро Мората: Моуринью сказал мне: «Иди отсюда, паренек!»

«Марселу всегда называл меня глухим. Но я навсегда запомню другую историю. Это была одна из первых моих тренировок, ко мне подходит Икер и говорит: «Альваро, Мистер (на тот момент «Реал» тренировал Жозе Моуринью) зовет тебя, хочет поговорить».

Я захожу в офис Жозе и говорю: «Что-то случилось?» Моуринью ошарашен: «Что?» Я отвечаю: «Вы хотели со мной поговорить?» А он мне: «Иди отсюда, паренек!».

Вернувшись на поле, я увидел, как надо мной смеется вся команда. А я ведь действительно поверил, что Моуринью вызывает меня в офис, чтобы сообщить, что я дебютирую в следующей игре", — цитирует Marca Морату.