Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29658691/
5 мая 2017, 17:46 | Футбол: Зарубежный | PROСПОРТ - Казахстан

Альваро Мората: Моуринью сказал мне: «Иди отсюда, паренек!»

Нападающий мадридского «Реала» вспомнил о том, как его принимала команда во время перехода из кантеры в основу.

«Марселу всегда называл меня глухим. Но я навсегда запомню другую историю. Это была одна из первых моих тренировок, ко мне подходит Икер и говорит: «Альваро, Мистер (на тот момент «Реал» тренировал Жозе Моуринью) зовет тебя, хочет поговорить».

Я захожу в офис Жозе и говорю: «Что-то случилось?» Моуринью ошарашен: «Что?» Я отвечаю: «Вы хотели со мной поговорить?» А он мне: «Иди отсюда, паренек!».

Вернувшись на поле, я увидел, как надо мной смеется вся команда. А я ведь действительно поверил, что Моуринью вызывает меня в офис, чтобы сообщить, что я дебютирую в следующей игре", — цитирует Marca Морату.

Реал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Матч «Сельта» — «Реал» перенесён на 17 мая

Встреча 21-го тура чемпионата Испании «Сельта» — «Реал», которая изначально должна была состояться в феврале, была перенесена на 17 мая, время начала матча — 22:00 по московскому времени, сообщает пресс-служба лиги.
Еще 7 новостей  Все новости
16 November

Елхан Аманкулов: «Тайский бокс один из претендентов включения в большую олимпийскую семью»

Фроч: «Сейчас я бы избил Головкина, потому что я больше него»

Калоян Петков: «БИИК очень популярен в Париже»