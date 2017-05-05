«Барса» обыграет команду Черышева

5 мая, пятница

22.00. СЕВИЛЬЯ — РЕАЛ СОСЬЕДАД.

«Севилья» в прошлом туре очень удивила, проиграв в Малаге и резко сократив свои шансы в борьбе с «Атлетико» за третье место в турнирной таблице.

Футбол Испания 2016/2017 Тур 36, 5.05.2017, 22:00 -:- Севилья Реал Сосьедад

Теперь разочарованные севильцы будут принимать предельно мотивированного соперника: «Реал Сосьедад» лишь на одно очко отстает от баскского «Атлетика» в борьбе за шестую строчку и гарантированное место в Лиге Европы (вне зависимости от исхода кубкового финала). При этом потерь у «Севильи» немало: Корреа, Тремиулинас, Круна-Дели и Мариану. Зато вернулись в заявку Витоло и Насри.

Прогноз «СЭ» — 2:1. Коэффициенты Winline: П1 — 1,70 Н — 3,87 П2 — 4,30.

Футбол Испания 2016/2017 Тур 36, 6.05.2017, 14:00 -:- Спортинг Х Лас-Пальмас

6 мая, суббота

14.00. СПОРТИНГ — ЛАС-ПАЛЬМАС.

«Лас-Пальмас» уже давно перестал биться всерьез в выездных матчах, а в прошлом туре островитяне позволили себе даже домашнее поражение 0:5. Теперь же команда одновременно потеряла из-за дисквалификаций сразу трех игроков атаки. Боатенг и Ливайя не сыграют из-за красных карточек, а Хесе — из-за перебора желтых. Под вопросом и участие в игре Таны и Висенте Гомеса. «Спортингу» же терять очки никак нельзя — хихонцы на шесть баллов отстают от спасительного 17-го места, на котором идет «Леганес». В таких случаях, как правило, не проигрывают дома абсолютно немотивированному сопернику.

Прогноз «СЭ» — 2:1. Коэффициенты Winline: П1 — 1,54 Н — 4,35 П2 — 4,99.

Футбол Испания 2016/2017 Тур 36, 6.05.2017, 17:15 -:- Атлетико Эйбар

17.15. АТЛЕТИКО — ЭЙБАР.

«Атлетико» был разбит в пух и прах в первом полуфинале Лиги чемпионов. «Индейцы» еще надеются отыграться — по крайней мере, об этом публично говорили Диего Симеоне и Коке. Но теперь «матрасникам» стало особенно важно не потерять третье место в чемпионате, чтобы не вынуждать себя на участие в отборочных матчах ЛЧ в августе. «Эйбар» тоже сохраняет турнирную мотивацию — у «оружейников» еще есть небольшие шансы пробиться в Лигу Европы.

«Атлетико» проведет этот матч без Савича, перебравшего желтые карточки, а также без травмированных Хименеса, Хуанфрана и Врсалько. Потеря сразу четырех защитников вынудила Диего Симеоне включить в заявку на матч игрока дубля Муньоса, который наверняка составит четверку оборонцев с Филипе Луисом, Годином и Лукасом. Других защитников в заявке мадридцев на матч просто нет.

Прогноз «СЭ» — 2:1. Коэффициенты Winline: П1 — 1,28 Н — 4,96 П2 — 10,00.

Футбол Испания 2016/2017 Тур 36, 6.05.2017, 19:30 -:- Барселона Вильярреал

19.30. БАРСЕЛОНА — ВИЛЬЯРРЕАЛ.

После разгромной победы в каталонском дерби «Барселона» в предпоследний раз в сезоне сыграет перед своими болельщиками. Под вопросом участие в матче Иньесты, зато вернется на поле «Камп Ноу» Неймар. Тем временем у «Вильярреала» существенные кадровые проблемы: в стартовом составе ожидается выход четвертого по ранжиру центрального защитника, итальянского ветерана Бонеры. Проблема в том, что травмированы сразу два игрока старта — Виктор Руис и Альваро. Под большим вопросом и участие в игре капитана «Вильярреала», опорника Бруно Сориано. Традиционно травмирован и Черышев.

Прогноз «СЭ» — 3:1. Коэффициенты Winline: П1 — 1,14 Н — 7,70 П2 — 13,00.

Футбол Испания 2016/2017 Тур 36, 6.05.2017, 21:45 -:- Гранада Реал

21.45. ГРАНАДА — РЕАЛ.

Зинедин Зидан наверняка выставит в этом матче второй состав, который уже привез по три очка из предыдущих выездов в Хихон (3:2) в Ла-Корунью (6:2). В этот раз соперник у «Реала» намного проще. «Гранада» уже де-юре вылетела в сегунду и под руководством Тони Адамса не набрала ни одного очка в четырех турах. В списке травмированных у «Королевского клуба» Пепе, Карвахаль, Бэйл и под вопросом восстановление Коэнтрау, которое было бы очень кстати — Марселу уже слишком давно играет без отдыха, а способный заменить его Начо также получил слишком большую нагрузку в последние недели. Впрочем, от «Гранады» большой активности ждать не приходится.

Прогноз «СЭ» — 0:4. Коэффициенты Winline: П1 — 15,00 Н — 8,57 П2 — 1,11.

Футбол Испания 2016/2017 Тур 36, 7.05.2017, 13:00 -:- Алавес Атлетик

7 мая, воскресенье

13.00. АЛАВЕС — АТЛЕТИК.

В баскском дерби у команд разная мотивация. «Алавесу» сейчас главное избежать травм перед кубковым финалом против «Барселоны», а «Атлетику» важно удержать нынешнюю шестую позицию в турнирной таблице — на расстоянии одного очка «львов» преследует «Реал Сосьедад». Впрочем, седьмое место тоже окажется проходным в Лигу Европы — в том случае, если «Алавес» проиграет Кубок «Барсе». При этом на восьмом месте с робкими надеждами вмешаться в дележ европейских путевок идет «Эйбар». В общем, эта разборка стала сугубо баскской — четыре претендента на два места в Лигу Европы.

Прогноз «СЭ» — 1:2. Коэффициенты Winline: П1 — 4,94 Н — 3,55 П2 — 1,68.

Футбол Испания 2016/2017 Тур 36, 7.05.2017, 17:15 -:- Валенсия Осасуна

17.15. ВАЛЕНСИЯ — ОСАСУНА.

«Валенсия» отлично провела апрель, показывает яркую игру при уже давнишнем отсутствии турнирных задач и теперь принимает безнадежную «Осасуну», уже вылетевшую, занимающую последнее место в турнирной таблице и пропустившую больше всех голов в турнире — по 2,4 в среднем за матч. При этом у наваррцев по-прежнему под десяток травмированных футболистов. А «Валенсия», напротив, впервые за несколько туров не имеет ни малейших потерь в полузащите и атаке — не сможет сыграть только защитник Абденнур.

Прогноз «СЭ» — 3:1. Коэффициенты Winline: П1 — 1,22 Н -6,11 П2 — 10,00.

Футбол Испания 2016/2017 Тур 36, 7.05.2017, 19:30 -:- Депортиво Эспаньол

19.30. ДЕПОРТИВО — ЭСПАНЬОЛ.

«Эспаньол» после поражения от «Барселоны» потерял даже теоретические шансы выйти в еврокубки. После этого Кике Санчес Флорес объявил о желании дать в оставшихся турах больше игровой практики тем футболистам, что раньше были лишены шансов проявить себя. Так что стоит ждать большой ротации состава у «попугаев». «Депортиво» перед началом тура недостает двух очков, чтобы гарантировать себе сохранение места в примере, и впереди у галисийцев аж два домашних матча против немотивированных соперников. Но в игре против «Эспаньола» «Депор» будет вынужден отходиться без травмированных Сиднея, Педро Москеры и Хоселу, а также без дисквалифицированного Альбентосы.

Прогноз «СЭ» — 2:1. Коэффициенты Winline: П1 — 1,99 Н — 3,25 П2 — 3,69.

Футбол Испания 2016/2017 Тур 36, 7.05.2017, 21:45 -:- Малага Сельта

21.45. МАЛАГА — СЕЛЬТА.

Тут турнирные задачи отсутствуют у обеих команд, но «Малага» хотя бы выставит более-менее оптимальный состав, а «Сельта» наверняка сыграет вторым. Силы лидеров пригодятся команде из Виго в ответном полуфинале Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». Галисийцы не теряют оптимизма после домашнего поражения: с тем же счетом они проигрывали 0:1 первый домашний матч «Шахтеру», а потом выходили в следующий этап. Как бы то ни было, в воскресной игре «Сельта» предоставит хозяевам поля очень высокие шансы на победу — вероятно, последнюю в этом сезоне для «Малаги» перед болельщиками. Потому что в последнем туре «ансоусы» принимают мадридский «Реал», а президент и главный тренер команды уже успели публично заявить, что не хотят видеть «Барселону» чемпионом.

Прогноз «СЭ» — 2:1. Коэффициенты Winline: П1 — 1,47 Н — 4,14 П2 — 6,25.

Футбол Испания 2016/2017 Тур 36, 8.05.2017, 21:45 -:- Леганес Бетис

8 мая, понедельник

21.45. ЛЕГАНЕС — БЕТИС.

«Леганесу» нужно набирать очки, чтобы обезопасить себя от поползновений «Спортинга» на спасительное 17-е место турнирной таблицы. При этом команда из пригорода Мадрида проведет эту встречу без своего капитана Мантовани, чьи пламенные предматчевые речи в раздевалке стали хитом испанских футбольных телепередач. Но и без этого защитника «Леганесу» вполне по силам расправиться с абсолютно немотивированным «Бетисом».

Прогноз «СЭ» — 2:1. Коэффициенты Winline: П1 — 1,64 Н — 3,61 П2 — 5,18.