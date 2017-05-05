«Барса» обыграет команду Черышева
«СЭ» представляет матчи 36-го тура испанской примеры и дает на них свой прогноз.
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5 мая, пятница
22.00. СЕВИЛЬЯ — РЕАЛ СОСЬЕДАД.
«Севилья» в прошлом туре очень удивила, проиграв в Малаге и резко сократив свои шансы в борьбе с «Атлетико» за третье место в турнирной таблице.
Теперь разочарованные севильцы будут принимать предельно мотивированного соперника: «Реал Сосьедад» лишь на одно очко отстает от баскского «Атлетика» в борьбе за шестую строчку и гарантированное место в Лиге Европы (вне зависимости от исхода кубкового финала). При этом потерь у «Севильи» немало: Корреа, Тремиулинас,
Прогноз «СЭ» — 2:1. Коэффициенты Winline: П1 — 1,70 Н — 3,87 П2 — 4,30.
6 мая, суббота
14.00. СПОРТИНГ —
«Лас-Пальмас» уже давно перестал биться всерьез в выездных матчах, а в прошлом туре островитяне позволили себе даже домашнее поражение 0:5. Теперь же команда одновременно потеряла
Прогноз «СЭ» — 2:1. Коэффициенты Winline: П1 — 1,54 Н — 4,35 П2 — 4,99.
17.15. АТЛЕТИКО — ЭЙБАР.
«Атлетико» был разбит в пух и прах в первом полуфинале Лиги чемпионов. «Индейцы» еще надеются отыграться — по крайней мере, об этом публично говорили Диего Симеоне и Коке. Но теперь «матрасникам» стало особенно важно не потерять третье место в чемпионате, чтобы не вынуждать себя на участие в отборочных матчах ЛЧ в августе. «Эйбар» тоже сохраняет турнирную мотивацию — у «оружейников» еще есть небольшие шансы пробиться в Лигу Европы.
«Атлетико» проведет этот матч без Савича, перебравшего желтые карточки, а также без травмированных Хименеса, Хуанфрана и Врсалько. Потеря сразу четырех защитников вынудила Диего Симеоне включить в заявку на матч игрока дубля Муньоса, который наверняка составит четверку оборонцев с Филипе Луисом, Годином и Лукасом. Других защитников в заявке мадридцев на матч просто нет.
Прогноз «СЭ» — 2:1. Коэффициенты Winline: П1 — 1,28 Н — 4,96 П2 — 10,00.
19.30. БАРСЕЛОНА — ВИЛЬЯРРЕАЛ.
После разгромной победы в каталонском дерби «Барселона» в предпоследний раз в сезоне сыграет перед своими болельщиками. Под вопросом участие в матче Иньесты, зато вернется на поле «Камп Ноу» Неймар. Тем временем у «Вильярреала» существенные кадровые проблемы: в стартовом составе ожидается выход четвертого по ранжиру центрального защитника, итальянского ветерана Бонеры. Проблема в том, что травмированы сразу два игрока старта — Виктор Руис и Альваро. Под большим вопросом и участие в игре капитана «Вильярреала», опорника Бруно Сориано. Традиционно травмирован и Черышев.
Прогноз «СЭ» — 3:1. Коэффициенты Winline: П1 — 1,14 Н — 7,70 П2 — 13,00.
21.45. ГРАНАДА — РЕАЛ.
Зинедин Зидан наверняка выставит в этом матче второй состав, который уже привез по три очка из предыдущих выездов в Хихон (3:2) в
Прогноз «СЭ» — 0:4. Коэффициенты Winline: П1 — 15,00 Н — 8,57 П2 — 1,11.
7 мая, воскресенье
13.00. АЛАВЕС — АТЛЕТИК.
В баскском дерби у команд разная мотивация. «Алавесу» сейчас главное избежать травм перед кубковым финалом против «Барселоны», а «Атлетику» важно удержать нынешнюю шестую позицию в турнирной таблице — на расстоянии одного очка «львов» преследует «Реал Сосьедад». Впрочем, седьмое место тоже окажется проходным в Лигу Европы — в том случае, если «Алавес» проиграет Кубок «Барсе». При этом на восьмом месте с робкими надеждами вмешаться в дележ европейских путевок идет «Эйбар». В общем, эта разборка стала сугубо баскской — четыре претендента на два места в Лигу Европы.
Прогноз «СЭ» — 1:2. Коэффициенты Winline: П1 — 4,94 Н — 3,55 П2 — 1,68.
17.15. ВАЛЕНСИЯ — ОСАСУНА.
«Валенсия» отлично провела апрель, показывает яркую игру при уже давнишнем отсутствии турнирных задач и теперь принимает безнадежную «Осасуну», уже вылетевшую, занимающую последнее место в турнирной таблице и пропустившую больше всех голов в турнире — по 2,4 в среднем за матч. При этом у наваррцев
Прогноз «СЭ» — 3:1. Коэффициенты Winline: П1 — 1,22 Н -6,11 П2 — 10,00.
19.30. ДЕПОРТИВО — ЭСПАНЬОЛ.
«Эспаньол» после поражения от «Барселоны» потерял даже теоретические шансы выйти в еврокубки. После этого Кике Санчес Флорес объявил о желании дать в оставшихся турах больше игровой практики тем футболистам, что раньше были лишены шансов проявить себя. Так что стоит ждать большой ротации состава у «попугаев». «Депортиво» перед началом тура недостает двух очков, чтобы гарантировать себе сохранение места в примере, и впереди у галисийцев аж два домашних матча против немотивированных соперников. Но в игре против «Эспаньола» «Депор» будет вынужден отходиться без травмированных Сиднея, Педро Москеры и Хоселу, а также без дисквалифицированного Альбентосы.
Прогноз «СЭ» — 2:1. Коэффициенты Winline: П1 — 1,99 Н — 3,25 П2 — 3,69.
21.45. МАЛАГА — СЕЛЬТА.
Тут турнирные задачи отсутствуют у обеих команд, но «Малага» хотя бы выставит
Прогноз «СЭ» — 2:1. Коэффициенты Winline: П1 — 1,47 Н — 4,14 П2 — 6,25.
8 мая, понедельник
21.45. ЛЕГАНЕС — БЕТИС.
«Леганесу» нужно набирать очки, чтобы обезопасить себя от поползновений «Спортинга» на спасительное 17-е место турнирной таблицы. При этом команда из пригорода Мадрида проведет эту встречу без своего капитана Мантовани, чьи пламенные предматчевые речи в раздевалке стали хитом испанских футбольных телепередач. Но и без этого защитника «Леганесу» вполне по силам расправиться с абсолютно немотивированным «Бетисом».
Прогноз «СЭ» — 2:1. Коэффициенты Winline: П1 — 1,64 Н — 3,61 П2 — 5,18.
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