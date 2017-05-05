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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29658329/
5 мая 2017, 17:12 | Футбол: Зарубежный | UA-Football

«Габала» Романа Григорчука проиграла в финале Кубка Азербайджана

Обладателем Кубка страны стал Карабах.

Габала, которую возглавляет украинский тренер Роман Григорчук, проиграла в финале Кубка Азербайджана Карабаху со счетом 0:2.

Таким образом, Карабах оформил «золотой дубль», а Габала не воспользовалась шансом выиграть трофей в этом сезоне.

В чемпионате Азербайджана команда Романа Григорчука впервые в истории выборола серебрянные медали, которые дают ей право выступать в квалификации Лиги Европы в следующем сезоне.

Карабах — Габала 2:0.

Голы: Мадатов 52, Аббасов 70 (автогол).

Габала
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