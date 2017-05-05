«Габала» Романа Григорчука проиграла в финале Кубка Азербайджана
Обладателем Кубка страны стал Карабах.
Габала, которую возглавляет украинский тренер Роман Григорчук, проиграла в финале Кубка Азербайджана Карабаху со счетом 0:2.
Таким образом, Карабах оформил «золотой дубль», а Габала не воспользовалась шансом выиграть трофей в этом сезоне.
В чемпионате Азербайджана команда Романа Григорчука впервые в истории выборола серебрянные медали, которые дают ей право выступать в квалификации Лиги Европы в следующем сезоне.
Карабах — Габала 2:0.
Голы: Мадатов 52, Аббасов 70 (автогол).
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