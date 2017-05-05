«Габала» Романа Григорчука проиграла в финале Кубка Азербайджана

Габала, которую возглавляет украинский тренер Роман Григорчук, проиграла в финале Кубка Азербайджана Карабаху со счетом 0:2.

Таким образом, Карабах оформил «золотой дубль», а Габала не воспользовалась шансом выиграть трофей в этом сезоне.

В чемпионате Азербайджана команда Романа Григорчука впервые в истории выборола серебрянные медали, которые дают ей право выступать в квалификации Лиги Европы в следующем сезоне.

Карабах — Габала 2:0.

Голы: Мадатов 52, Аббасов 70 (автогол).