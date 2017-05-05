Агуэро и Сильва пропустят матч с «Кристал Пэлас»

Об этом сегодня сообщил главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола. Матч состоится в субботу, 6 мая.

«Агуэро не будет играть завтра. Возможно, он выступит в матче с «Лестером», не раньше. Стоунс и Браво травмированы. Клаудио не будет играть в этом сезоне, а Джон, возможно, вернётся в строй на следующей неделе.

Вчера Давид Сильва провёл с нами первую тренировку, он ещё не полностью восстановился. Если мы выиграем последние матчи, то будем выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Третье место АПЛ — в наших руках. Габриэл сыграл большую роль в последних матчах. Я бы предпочёл, чтобы Жезус и Агуэро выступали вместе — нам нужны голы, — цитирует Гвардиолу официальный «твиттер» клуба.