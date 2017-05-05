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5 мая 2017, 16:34 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Эвертон» подписал новый контракт с игроком сборной Ирландии Коулменом до 2022 года

МОСКВА, 5 мая — Р-Спорт. Английский «Эвертон» на своем официальном сайте объявил о подписании нового контракта с футболистом сборной Ирландии Шеймусом Коулменом.

Соглашение 28-летнего защитника с ливерпульским клубом рассчитано на 5 лет — до лета 2022 года.

В марте Коулмен получил двойном перелом правой ноги в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 за сборную Ирландии против команды Уэльса и выбыл до конца сезона. Футболист договорился о продлении контракта с «Эвертоном» еще до отъезда в расположение национальной команды, но сразу после получения травмы ему пришло сообщение от главы совета директоров клуба Билла Кенрайта, что контракт все еще ждет его и футболист может подписать его, когда будет к этому готов.

«Я рад тому, как клуб повел себя в этой ситуации (с травмой). Осознание, что, вернувшись, я подпишу контракт, очень мне помогло. Это колоссальная поддержка, которая дает мне то, за что я могу бороться. Я хочу доказать, чего я стою, когда вернусь в строй, и показать клубу, что он не зря наградил меня этим долгосрочным контрактом», — сказал Коулмен.

Коулмен выступает за «Эвертон» с 2009 года после перехода из ирландского «Слайго Роверс». В нынешнем сезоне ирландец провел 26 матчей в чемпионате Англии, в которых забил 4 мяча.

Также Коулмен отыграл за сборную Ирландии все четыре матча в финальной части чемпионата Европы-2016, в которых отметился одной голевой передачей.

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