Фанату «Барселоны» запрещен вход на стадионы Испании за стрельбу по болельщикам соперника

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Диас находился на трибуне болельщиков «Эспаньола». «Я боялся за свою жизнь и достал пистолет, направил его на них и выстрелил два раза, — сказал Диас. — Никто не пострадал, потому что патроны были холостыми. Я уже жалею о том, что совершил».

Диас должен два раза в месяц отмечаться в полиции и не имеет права посещать футбольные стадионы.

В субботу «Барселона» победила в гостях «Эспаньол» со счетом 3:0.