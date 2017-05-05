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5 мая 2017, 15:51 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Фанату «Барселоны» запрещен вход на стадионы Испании за стрельбу по болельщикам соперника

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Болельщику испанской «Барселоны» Хосе Мануэлю Пересу Диасу запрещен вход на футбольные стадионы в Испании за то, что он стрелял холостыми патронами в болельщиков соперника на субботнем матче команды против «Эспаньола». Об этом сообщает Football Espana.

Хосе Мануэль <span class=error>Перес</span> <span class=error>Диас</span> стрелял холостыми патронами в болельщиков соперника на субботнем матче команды против <span class=error>Эспаньола</span> Увеличить
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Диас находился на трибуне болельщиков «Эспаньола». «Я боялся за свою жизнь и достал пистолет, направил его на них и выстрелил два раза, — сказал Диас. — Никто не пострадал, потому что патроны были холостыми. Я уже жалею о том, что совершил».

Диас должен два раза в месяц отмечаться в полиции и не имеет права посещать футбольные стадионы.

В субботу «Барселона» победила в гостях «Эспаньол» со счетом 3:0.

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