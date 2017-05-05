Фанату «Барселоны» запрещен вход на стадионы Испании за стрельбу по болельщикам соперника
МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Болельщику испанской «Барселоны» Хосе Мануэлю Пересу Диасу запрещен вход на футбольные стадионы в Испании за то, что он стрелял холостыми патронами в болельщиков соперника на субботнем матче команды против «Эспаньола». Об этом сообщает Football Espana.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Диас находился на трибуне болельщиков «Эспаньола». «Я боялся за свою жизнь и достал пистолет, направил его на них и выстрелил два раза, — сказал Диас. — Никто не пострадал, потому что патроны были холостыми. Я уже жалею о том, что совершил».
Диас должен два раза в месяц отмечаться в полиции и не имеет права посещать футбольные стадионы.
В субботу «Барселона» победила в гостях «Эспаньол» со счетом 3:0.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter