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5 мая 2017, 15:45 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Эвертон» продлил контракт с защитником Коулманом, получившим перелом ноги

«Эвертон» подписал контракт с защитником Шеймусом Коулманом.

<span class=error>Эвертон</span> подписал контракт с защитником <span class=error>Шеймусом</span> <span class=error>Коулманом</span>. Увеличить
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Как сообщает официальный сайт ливерпульской команды, новое соглашение рассчитано на пять лет.

В настоящее время 28-летний футболист восстанавливается после травмы — в марте нынешнего года во время матча за сборную Ирландии с командой Уэльса Коулман получил двойной перелом ноги.

В текущем сезоне защитник провёл в чемпионате Англии 26 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал три голевые передачи. Коулман выступает за «ирисок» с 2009 года.

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