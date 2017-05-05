«Эвертон» продлил контракт с защитником Коулманом, получившим перелом ноги
«Эвертон» подписал контракт с защитником Шеймусом Коулманом.
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Как сообщает официальный сайт ливерпульской команды, новое соглашение рассчитано на пять лет.
В настоящее время 28-летний футболист восстанавливается после травмы — в марте нынешнего года во время матча за сборную Ирландии с командой Уэльса Коулман получил двойной перелом ноги.
В текущем сезоне защитник провёл в чемпионате Англии 26 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал три голевые передачи. Коулман выступает за «ирисок» с 2009 года.
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